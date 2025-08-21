'Ninguém segura minha língua': Volpato traz nova versão em reality do Kwai

Regina Volpato, 57, está de casa nova. A apresentadora vai comandar a terceira temporada do reality culinário "Kwai - Chef", a partir de outubro, na plataforma de vídeos. Com quase 30 anos de experiência na TV, Volpato migra em definitivo para o digital, se diz pronta para novas experiências, mas não esconde ainda tem frio na barriga com novos desafios.
Sempre tem o friozinho. Eu digo: 'pronta não estou nunca, mas preparada sempre'. Falo justamente por conta das experiências na TV. Por mais que a gente esteja preparada, por mais que tenha confiança na minha desenvoltura, esse tipo de conteúdo requer eu estar presente, estar interessada, estar curiosa e estar, de verdade, ouvindo as pessoas, prestando atenção, sentindo os sabores. Tem, sim, a minha bagagem, que vai ajudar muito, mas vai exigir de mim me envolver com as histórias.
Regina Volpato, em entrevista exclusiva para Splash
Volpado confessa que não pensou duas vezes em aceitar o convite do Kwai pelo reality unir as paixões pela culinária e histórias do Brasil. "Acho muito legal uma plataforma como o Kawai, que fala com o Brasil inteiro, trazer diversidade. É uma coisa que sempre me fisga. Eu não precisei ponderar nada. Quando veio o convite, eu falei: 'não acredito. O Kawai está me querendo para esse projeto? Aceito'".
Assim que veio o convite, já aceitei, pelo teor do convite, pela plataforma, por ser culinária, por ser uma proposta nova. Esse jeito de trabalhar, esse jeito novo de poder exercer a minha profissão, e saciar a minha curiosidade, porque eu sou curiosa por histórias, receitas e emoções, me encanta. A chance caiu como uma luva.
Regina Volpato
A apresentadora afirma que seu grande desafio é trazer uma nova versão da Regina Volpato já vista na TV. "Eu estudo bastante, procuro pegar a maior parte de informações que consigo, mas é na hora, né? É tá ali na hora e fazer. Aí não vai ser a Regina de lá ou cá, é ser uma nova Regina num novo projeto. Esse é o meu grande desafio. Não fazer mais do mesmo".
Ninguém segura a minha língua, né? Nem eu mesma, uma boca de sacola. Então, vai acontecer os memes? Eu acho até que vai, mas espero não atrapalhar... Quem muito aparece, atrapalha. Eu estou ali para conduzir e não atrapalhar o bom andamento das coisas
Regina Volpato
"Ninguém segura minha língua"
Regina Volpato está na história da TV brasileira pelos trabalhos em programas diários no SBT, Band, RedeTV! e TV Gazeta nas últimas três décadas. Em novo desafio no digital, ela promete ter participação ativa no reality culinário, mas sem roubar a cena dos competidores.
Eu quero não atrapalhar o bom desempenho das pessoas que vão ser selecionadas para ali compartilhar conosco, porque cozinha é generosidade, cozinha é um ato de amor. Então, espero não atrapalhar o desempenho dessas pessoas e, se precisar ser um ponto de apoio para ajudar, eu estar ali. Quem muito aparece, atrapalha. Eu estou ali para conduzir e não atrapalhar o bom andamento das coisas. Regina Volpato
Além do estilo despojado, a jornalista ficou marcada por memes e vídeos virais de momentos inusitados nas atrações ao vivo e garante que será "autêntica" no reality do Kwai. "Ninguém segura a minha língua. Então, vai ter memes. Quando eu vejo, já falei. Se não falo, tem na minha cara, né? Minha cara é quase uma legenda".
Seguramente, algumas coisas vão acontecer, especialmente, porque a gente fala de cozinha e trazem receitas de afeto. É natural a emoção vir junto, especialmente, se vier receita de vó, receita que lembra o dia das mães, receita que lembra o aniversário ou a emoção de estar participando de um reality. Se eu vejo a emoção, não consigo fingir que não vejo. Se vejo que a pessoa está com a lágrima penduradinha, eu não consigo segurar.
Regina Volpato
Ela destaca que mergulhou de cabeça na história do "kwai - Chef" e está pronta para ajudar o projeto a alcançar números ainda não vistos. "Vou de mansinho, né? Comendo pelas beiradas igual uma boa caipira. Comendo pelas beiradas, eu vou de mansinho até entender qual é a alma do projeto, porque todo projeto chega uma hora, pelo menos comigo, que falo: "a alma é aqui. Aqui que tá o coração desse projeto". Porque cada projeto tem um diferencial".
Então, é ficar aberto o suficiente pra entender onde que tá a alma desse projeto, pra tentar dar luz pra esse aspecto, pra que o projeto seja o que a equipe toda espera que seja, e tem tudo pra ser. Regina Volpato
A apresentadora garante que estará presente no desenrolar de todo o reality culinário e não esconde a ansiedade pela estreia. "É muita responsabilidade. Eu admiro demais o Kawai e eles fazem um trabalho sério, fazem um trabalho quase que personalizado com as pessoas. É autêntico, é regional e as pessoas que vão participar vão viver um momento marcante na vida. Então, isso me dá um frio na barriga, mas me estimula."
Como será a 3ª temporada do "Kwai - Chef"?
O "Kwai - Chef" vai selecionar 20 criadores de conteúdo culinário de todas as regiões do país com apoio de júri especializado. Em seguida, os participantes terão de produzir um prato inspirado na riqueza cultura do Brasil e o público irá definir cinco nomes para viajar a São Paulo para etapa presencial com a apresentadora Regina Volpato.
Esse projeto traz duas paixões da minha vida: culinária e o nosso Brasil. As diferenças de sotaque, as diferenças de tempero, de cheiro, as diferentes relações que as pessoas estabelecem com as diferentes cozinhas do Brasil todo. Então, fiquei muito animada com o convite e estou muito ansiosa pelo reality em si.
Regina Volpato
Qualquer criador de conteúdo do Kwai pode participar do reality do show. As inscrições abrem nesta quinta-feira (21) e, para concorrer, basta produzir um vídeo mostrando o preparo de uma receita, postar com a hashtag #KwaiChef2025 e preencher o formulário disponível na página especial do programa até 7 de setembro.
Entrem nesse desafio junto comigo, junto com o Brasil inteiro. A sua história é bem-vinda. A sua receita é bem-vinda. A gente quer pessoas que se emocionem com a culinária, que se identificam, que tenham lembranças, que tenham conteúdo regional, que usa ali do seu temperinho, do seu truque, todo mundo é bem-vindo. A sua particularidade, a sua simplicidade, é, sim, muito precioso pra nós. Você ainda corre o risco de ganhar um belíssimo prêmio e agradar muita gente que gosta de comer, inclusive eu. Regina Volpato
Serão cinco episódios lançados semanalmente de 8 a 27 de outubro que contarão com diversas provas com aquele tempero bom reality: dramas, disputas, receitas e eliminações. O júri será composto pela hostess Regina Volpato, o influenciador digital Lucas Selfie, além dos criadores de conteúdo do Kwai especializados em gastronomia Raiana Caetano e Leo Antério — curitibano que venceu a edição de 2024 do reality.
