'Ninguém segura minha língua': Volpato traz nova versão em reality do Kwai

Eu quero não atrapalhar o bom desempenho das pessoas que vão ser selecionadas para ali compartilhar conosco, porque cozinha é generosidade, cozinha é um ato de amor. Então, espero não atrapalhar o desempenho dessas pessoas e, se precisar ser um ponto de apoio para ajudar, eu estar ali. Quem muito aparece, atrapalha. Eu estou ali para conduzir e não atrapalhar o bom andamento das coisas. Regina Volpato

Além do estilo despojado, a jornalista ficou marcada por memes e vídeos virais de momentos inusitados nas atrações ao vivo e garante que será "autêntica" no reality do Kwai. "Ninguém segura a minha língua. Então, vai ter memes. Quando eu vejo, já falei. Se não falo, tem na minha cara, né? Minha cara é quase uma legenda".

Seguramente, algumas coisas vão acontecer, especialmente, porque a gente fala de cozinha e trazem receitas de afeto. É natural a emoção vir junto, especialmente, se vier receita de vó, receita que lembra o dia das mães, receita que lembra o aniversário ou a emoção de estar participando de um reality. Se eu vejo a emoção, não consigo fingir que não vejo. Se vejo que a pessoa está com a lágrima penduradinha, eu não consigo segurar.

Regina Volpato

Regina Volpato na festa de 50 milhões de seguidores de Virginia Imagem: Clayton Felizardo/Brazil News

Ela destaca que mergulhou de cabeça na história do "kwai - Chef" e está pronta para ajudar o projeto a alcançar números ainda não vistos. "Vou de mansinho, né? Comendo pelas beiradas igual uma boa caipira. Comendo pelas beiradas, eu vou de mansinho até entender qual é a alma do projeto, porque todo projeto chega uma hora, pelo menos comigo, que falo: "a alma é aqui. Aqui que tá o coração desse projeto". Porque cada projeto tem um diferencial".