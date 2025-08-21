Chef de Alto Nível: Lira vence a primeira temporada do reality global

Luiz Lira, 35, é o campeão da primeira edição do reality "Chef de Alto Nível", apresentado por Ana Maria Braga na Globo.
O que aconteceu
Lira competia com Arika Messa e Allan Mamede. Decisão foi lida ao vivo pela apresentadora, mas as provas foram realizadas anteriormente.
A escolha foi um consenso entre os três mentores, Alex Atala, Renata Vanzetto e Jefferson Rueda. A final foi dividida em três etapas: prato de entrada realizado no porão, prato com peixe na cozinha do meio e prato principal com carne na cozinha do topo.
Segunda temporada do reality foi confirmada por Ana Maria durante a grande final. As inscrições já estão abertas e o programa vai ao ar em 2026.
Globo comemorou crescimento de audiência na faixa do Chef de Alto Nível. Segundo a emissora,o reality fez audiência do canal crescer 15% em todo o país, somando 15 pontos no PNT (Painel Nacional de Televisão) durante toda a temporada — até a semifinal.
Quem é Lira
Natural de São Paulo, o chef tem 35 anos e mora atualmente em Brasília, no Distrito Federal. Consultor técnico de gastronomia, já atuou em cozinhas do Brasil, França e Espanha.
A avó de Lira, Dona Quitéria, trabalhou por muitos anos com Ana Maria Braga. Ele chegou a acompanhá-la em algumas gravações. Ele já participou de outro reality, porém, na Argentina.
É uma mistura intensa de emoções. Primeiro vem a gratidão por todo o caminho percorrido até aqui, cada sacrifício, cada hora de treino, cada erro transformado em aprendizado. Depois, a sensação de dever cumprido, de que todo o esforço valeu a pena. Lira
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.