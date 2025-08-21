Chef de Alto Nível: Lira vence a primeira temporada do reality global

Segunda temporada do reality foi confirmada por Ana Maria durante a grande final. As inscrições já estão abertas e o programa vai ao ar em 2026.

Globo comemorou crescimento de audiência na faixa do Chef de Alto Nível. Segundo a emissora,o reality fez audiência do canal crescer 15% em todo o país, somando 15 pontos no PNT (Painel Nacional de Televisão) durante toda a temporada — até a semifinal.

Quem é Lira

Natural de São Paulo, o chef tem 35 anos e mora atualmente em Brasília, no Distrito Federal. Consultor técnico de gastronomia, já atuou em cozinhas do Brasil, França e Espanha.

A avó de Lira, Dona Quitéria, trabalhou por muitos anos com Ana Maria Braga. Ele chegou a acompanhá-la em algumas gravações. Ele já participou de outro reality, porém, na Argentina.