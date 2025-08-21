Quem é Paulo Ferreira, ator envolvido em polêmica com Tatá Werneck

O ator Paulo Ferreira se envolveu em uma polêmica com a humorista Tatá Werneck após compartilhar mensagens privadas trocadas entre os dois. O artista já trabalhou em produções da TV Globo.
Quem é Paulo Ferreira?
O ator tem 38 anos e já fez parte de produções como A Pedra do Reino (2007) e Um Lugar ao Sol (2021), da Globo. Ele também participou dos filmes Tamo Junto (2016) e Esquadrão Antissequestro (2018)
Ele é formado como chef de cozinha e também atua como diretor. Atualmente, Paulo apresenta um solo teatral escrito por ele mesmo sobre "sua história". O monólogo é intitulado Denúncia.
Paulo também é pai de Maria Vitória, de 14 anos, fruto de um relacionamento antigo. Nos últimos tempos, relatou instabilidade profissional, dificuldades financeiras e pessoais, incluindo suposta "campanha difamatória" e "retaliações".
Desentendimento com Tatá Werneck
Paulo compartilhou prints das mensagens no Instagram. Conhecida por oferecer apoio a colegas de forma reservada, a humorista reprovou a atitude do ator, que diz sofrer perseguição pública.
Paulo usou as redes sociais ontem para agradecer o apoio da humorista e compartilhar as mensagens. "Quero deixar registrado aqui o meu profundo agradecimento a Tatá Werneck pelo apoio nesse momento tão difícil que venho enfrentando. Expliquei a ela um pouco da minha situação: nos últimos tempos tenho sido demitido de trabalhos sem explicações, o que me deixou em uma posição muito delicada. Estou lutando para me recolocar no mercado de trabalho com urgência e seguir em frente com dignidade. O apoio da Tatá significa muito, porque mostra que mesmo em meio às dificuldades existem pessoas que estendem a mão e acreditam que a justiça e a verdade prevalecem".
A publicação, no entanto, incomodou Tatá, que respondeu diretamente nos comentários. "Estou tentando te ajudar. Mas me expor como se fosse conivente com tudo isso foi um erro".
Você acabou de manipular a mensagem que te mandei. Mandei uma mensagem preocupada com você, dizendo que estava tomando um rumo errado. E você me expõe. Não sou conivente com o que está fazendo de maneira nenhuma. E agora você perdeu uma amiga. Tata Werneck
Em seguida, ele comentou a situação após mensagem de seguidora. "Pessoas públicas, com tanta visibilidade, deveriam usar essa voz para apoiar o ser humano — e não para expor ou descredibilizar, como foi feito. Tata Werneck, o que você ganha tentando me deslegitimar? Defender um amigo é compreensível, mas não se deve fazer isso à custa da dor de alguém. Eu não peço dinheiro, não peço privilégios, só peço o que é meu por direito: dignidade e a chance de estar com a minha filha. O mínimo que espero é respeito".
* Com informações de Estadão Conteúdo.
