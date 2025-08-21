Quem é Paulo Ferreira, ator envolvido em polêmica com Tatá Werneck

Paulo também é pai de Maria Vitória, de 14 anos, fruto de um relacionamento antigo. Nos últimos tempos, relatou instabilidade profissional, dificuldades financeiras e pessoais, incluindo suposta "campanha difamatória" e "retaliações".

Desentendimento com Tatá Werneck

Paulo compartilhou prints das mensagens no Instagram. Conhecida por oferecer apoio a colegas de forma reservada, a humorista reprovou a atitude do ator, que diz sofrer perseguição pública.

Publicação do ator Paulo Ferreira sobre conversa com Tatá Werneck Imagem: Reprodução/Instagram

Paulo usou as redes sociais ontem para agradecer o apoio da humorista e compartilhar as mensagens. "Quero deixar registrado aqui o meu profundo agradecimento a Tatá Werneck pelo apoio nesse momento tão difícil que venho enfrentando. Expliquei a ela um pouco da minha situação: nos últimos tempos tenho sido demitido de trabalhos sem explicações, o que me deixou em uma posição muito delicada. Estou lutando para me recolocar no mercado de trabalho com urgência e seguir em frente com dignidade. O apoio da Tatá significa muito, porque mostra que mesmo em meio às dificuldades existem pessoas que estendem a mão e acreditam que a justiça e a verdade prevalecem".

A publicação, no entanto, incomodou Tatá, que respondeu diretamente nos comentários. "Estou tentando te ajudar. Mas me expor como se fosse conivente com tudo isso foi um erro".