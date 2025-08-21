Pssica: como é a série brasileira que desbancou 'Wandinha' na Netflix?

A série mais vista do momento na Netflix brasileira é "Pssica", gravada em Belém, no Pará.
Produção brasileira
A série conta a história de uma adolescente raptada para o tráfico sexual. O destino de Janalice (Domithila Cattete) se encontra com o do assaltante Preá (Lucas Galvino) e de Mariangel (Marleyda Soto), uma mãe em busca de vingança, no Rio Amazonas. Os três têm em comum a crença de que estão sob o efeito de uma pssica, ou maldição.
São quatro episódios com cerca de uma hora cada. A série é baseada no livro homônimo de Edyr Augusto e foi dirigida por Quico Meirelles, filho de Fernando Meirelles — o cineasta por trás de "Cidade de Deus", inclusive, dirige um dos episódios.
As pessoas vão sentir muitas coisas ao ver Pssica, é uma história de muita esperança. É importante mostrá-la para que essas realidades não continuem ocorrendo Domithila Catete
O diretor queria um elenco que não fosse famoso. "Desde o começo, nós tínhamos a vontade de ter rostos não tão conhecidos, porque existe um frescor em descobrir novos talentos e permitir que o público se conecte com os personagens sem referências prévias", afirma Quico.
A produção brasileira desbancou "Wandinha" na Netflix. Agora, a série de Tim Burton está em segundo lugar na lista de séries mais vistas do momento na Netflix brasileira. Em terceiro, está o k-drama "Além do Direito".
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.