Pssica: como é a série brasileira que desbancou 'Wandinha' na Netflix?

A série mais vista do momento na Netflix brasileira é "Pssica", gravada em Belém, no Pará.

Produção brasileira

A série conta a história de uma adolescente raptada para o tráfico sexual. O destino de Janalice (Domithila Cattete) se encontra com o do assaltante Preá (Lucas Galvino) e de Mariangel (Marleyda Soto), uma mãe em busca de vingança, no Rio Amazonas. Os três têm em comum a crença de que estão sob o efeito de uma pssica, ou maldição.

São quatro episódios com cerca de uma hora cada. A série é baseada no livro homônimo de Edyr Augusto e foi dirigida por Quico Meirelles, filho de Fernando Meirelles — o cineasta por trás de "Cidade de Deus", inclusive, dirige um dos episódios.