Olívia ressurge e dona Rosa sofre demais em um só capítulo de 'Dona de Mim'

No capítulo de amanhã (22), em "Dona de Mim" (Globo), a esposa de Abel surgirá com mais destaque na trama.
O que vai acontecer
Leo enfrenta Jaques, apoiada por Samuel, e Sofia arma para o tio. Enquanto isso, Nina questiona Filipa sobre seus sentimentos por Jaques.
Jaques sonha com Olívia, a esposa de Abel, também já falecida, e que se envolveu com o cunhado. A moça vem à tona na história, uma vez que Jaques descobre que Abel é estéril e ele pode ser pai de Ayla e Davi, até então filhos do irmão.
Comparsa do vilão, Danilo alerta Jaques sobre a movimentação das funcionárias da Boaz. Mais tarde, Sofia incentiva Samuel a pedir Leo em namoro.
Samuel comenta com Rosa as atitudes de Jaques na fábrica. Com a ajuda de Filipa, Leo, Sofia e Denise, Rosa organiza um baile igual ao de sua juventude. No entanto, no fim do capítulo, Rosa confunde Jaques com Josef.
A novela "Dona de Mim", escrita por Rosane Svartman, vai ao ar de segunda a sábado, às 19h30, na Globo.
