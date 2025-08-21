Nova filha? Jaques vira 'sogrão' após humilhar Leo em 'Dona de Mim'

Mais tarde, Deco se apresenta a Jaques como namorado de Nina. Ele deve agir como um pai da garota, extrapolando mais uma vez uma espécie de relação de cuidado. Lembrando que Jaques é pai biológico de Ayla e Davi, uma vez que Abel era estéril.

Nina (Flora Camolese) em 'Dona de Mim' Imagem: Fábio Rocha/Globo

Ainda nesta quinta, Tânia despista Ricardo sobre a tentativa de checar seu celular. Depois, ela insinua a Samuel que é Ricardo quem comanda Jaques.

Pam, Kami, Lorena e Natara se organizam contra as mudanças na fábrica, e Danilo registra. Jaques repreende Sofia, e Leo se interpõe entre os dois.

A novela "Dona de Mim", escrita por Rosane Svartman, vai ao ar de segunda a sábado, às 19h30, na Globo.


