Dona de Mim

Nova filha? Jaques vira 'sogrão' após humilhar Leo em 'Dona de Mim'

Colaboração para Splash, em São Paulo
Marcello Novaes como Jaques em 'Dona de Mim'
Marcello Novaes como Jaques em 'Dona de Mim' Imagem: Reprodução/Globo

Hoje, quinta-feira (21), em "Dona de Mim" (Globo), Jaques age como se fosse pai de Nina.

O que vai acontecer

Jaques humilha Leo e ameaça deixá-la sem emprego. Após essa atitude grotesca, o vilão admite que gosta de cuidar de Filipa e Nina, forçando uma postura paternal com a filha da cantora, que foi sua namorada no passado.

Mais tarde, Deco se apresenta a Jaques como namorado de Nina. Ele deve agir como um pai da garota, extrapolando mais uma vez uma espécie de relação de cuidado. Lembrando que Jaques é pai biológico de Ayla e Davi, uma vez que Abel era estéril.

Nina (Flora Camolese) em 'Dona de Mim'
Nina (Flora Camolese) em 'Dona de Mim' Imagem: Fábio Rocha/Globo

Ainda nesta quinta, Tânia despista Ricardo sobre a tentativa de checar seu celular. Depois, ela insinua a Samuel que é Ricardo quem comanda Jaques.

Pam, Kami, Lorena e Natara se organizam contra as mudanças na fábrica, e Danilo registra. Jaques repreende Sofia, e Leo se interpõe entre os dois.

A novela "Dona de Mim", escrita por Rosane Svartman, vai ao ar de segunda a sábado, às 19h30, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.

