Nova filha? Jaques vira 'sogrão' após humilhar Leo em 'Dona de Mim'

Hoje, quinta-feira (21), em "Dona de Mim" (Globo), Jaques age como se fosse pai de Nina.
O que vai acontecer
Jaques humilha Leo e ameaça deixá-la sem emprego. Após essa atitude grotesca, o vilão admite que gosta de cuidar de Filipa e Nina, forçando uma postura paternal com a filha da cantora, que foi sua namorada no passado.
Mais tarde, Deco se apresenta a Jaques como namorado de Nina. Ele deve agir como um pai da garota, extrapolando mais uma vez uma espécie de relação de cuidado. Lembrando que Jaques é pai biológico de Ayla e Davi, uma vez que Abel era estéril.
Ainda nesta quinta, Tânia despista Ricardo sobre a tentativa de checar seu celular. Depois, ela insinua a Samuel que é Ricardo quem comanda Jaques.
Pam, Kami, Lorena e Natara se organizam contra as mudanças na fábrica, e Danilo registra. Jaques repreende Sofia, e Leo se interpõe entre os dois.
A novela "Dona de Mim", escrita por Rosane Svartman, vai ao ar de segunda a sábado, às 19h30, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.
