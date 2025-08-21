Millie Bobbie Brown anuncia 1ª filha com Jake Bongiovi

Millie Bobbie, 21, anunciou que ela e o marido, Jake Bongiovi, 23, são papais. Eles adotaram uma menina, cuja idade e nome não foram revelados.
Neste verão, recebemos nossa doce menina através da adoção. Estamos extremamente animados para embarcar neste belo próximo capítulo da paternidade em paz e privacidade. E então éramos três.
Com amor, Millie e Jake Bongiovi
A atriz de "Stranger Things" e o filho de Bon Jovi se casaram no ano passado. A cerimônia foi discreta e luxuosa.
Millie e Jake estão juntos desde 2021. A atriz foi pedida em noivado com um anel que pertencia à sua mãe em abril de 2023.
