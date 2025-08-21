Millie Bobbie Brown anuncia 1ª filha com Jake Bongiovi

Millie Bobbie, 21, anunciou que ela e o marido, Jake Bongiovi, 23, são papais. Eles adotaram uma menina, cuja idade e nome não foram revelados.

Neste verão, recebemos nossa doce menina através da adoção. Estamos extremamente animados para embarcar neste belo próximo capítulo da paternidade em paz e privacidade. E então éramos três.

Com amor, Millie e Jake Bongiovi