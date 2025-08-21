Marieta Severo critica ação em teatro: 'Remeteu aos tempos de ditadura'

Marieta Severo, 78, usou as redes sociais para criticar a ação da Guarda Civil Metropolitana no Teatro de Contêiner na última terça-feira (19).
O que aconteceu
A atriz apareceu em um vídeo publicado por sua filha, Silvia Buarque. "É com profunda indignação e tristeza que eu falo de uma cena lamentável, horrível, que eu vi ontem e que infelizmente me remeteu aos piores tempos de uma ditadura que eu vivi, onde os teatros eram invadidos, os atores eram ameaçados".
É um tipo de cena que eu nunca imaginei que pudesse voltar. O teatro tá ali plantando cultura, relação, comunicação com as pessoas, fomentando o que há de melhor nas nossas vidas. Quero deixar aqui a minha tristeza profunda por esse momento e a minha vontade, a minha esperança de que isso não aconteça mais. Marieta Severo
Marieta continuou. "Vivemos em uma democracia plena, precisamos dela, gostamos dela, queremos viver nela e esse tipo de cena não pode acontecer".
Silvia Buarque explicou por que a mãe usou sua conta para publicar. "Minha mãe tem mais propriedade pra falar sobre violência contra as artes. Eu e ela disputamos sobre quem odeia mais gravar vídeos. Dessa vez, ela ganhou porque sua dor é nítida aqui. Mas essa história me doeu também. Fala, D Marieta!".
Na última terça-feira (19), viralizaram na rede vídeos de agentes da Guarda Civil retirando à força artistas e membros da ONG Tem Sentimento de um prédio anexo ao teatro. Nas imagens, há o uso de spray de pimenta.
Splash entrou em contato com a prefeitura por meio da Secretaria Municipal de Segurança Urbana e aguarda posicionamento. Tão logo haja um retorno, a nota será atualizada.
