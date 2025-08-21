Marieta Severo critica ação em teatro: 'Remeteu aos tempos de ditadura'

Marieta Severo, 78, usou as redes sociais para criticar a ação da Guarda Civil Metropolitana no Teatro de Contêiner na última terça-feira (19).

O que aconteceu

A atriz apareceu em um vídeo publicado por sua filha, Silvia Buarque. "É com profunda indignação e tristeza que eu falo de uma cena lamentável, horrível, que eu vi ontem e que infelizmente me remeteu aos piores tempos de uma ditadura que eu vivi, onde os teatros eram invadidos, os atores eram ameaçados".