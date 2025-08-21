Luto real afetou produção de 'Faça Ela Voltar': 'Havia muito choro no set'

O novo filme de terror "Faça Ela Voltar", dos irmãos Danny e Michael Philippou — conhecidos pelo sucesso "Fale Comigo" (2022) —, carrega uma carga emocional profunda nas entranhas. Em entrevista a Splash, Danny Philippou revelou como experiências pessoais de luto moldaram o tom sombrio do longa, que chega aos cinemas brasileiros nesta quinta-feira (21) como uma das apostas do gênero.
A trama, que acompanha os meio-irmãos Andy (Billy Barratt) e Piper (Sora Wong) em um lar adotivo de Laura (Sally Hawkins, de "A Forma D'Água") repleto de segredos após a morte do pai, explora rituais macabros e dores irreparáveis. Segundo Danny, o processo de escrita coincidiu com um período de perdas reais.
"Estávamos realmente passando por um luto na época em que escrevemos o filme. E então perdemos alguém próximo no início das filmagens também. Isso meio que ditou todo o tom do projeto", confessou o diretor.
A inspiração inicial veio de um conhecido, cuja irmã — parcialmente cega — deu origem à personagem Piper. Mas foi a morte de Harley Wallace, durante a pré-produção, que transformou o filme em um tributo. "Ele era um grande fã de 'Fale Comigo'. Morava em uma cidade rural perto de Alice Springs, na Austrália, e dirigia horas para assistir ao filme no cinema. Foi sete vezes", lembrou Danny, emocionado.
"Quando sua mãe nos contou que ele havia falecido, mudamos o final do roteiro. Havia muito choro no set. Decidimos dedicar o filme à memória dele." Quando "Faça Ela Voltar" termina, há uma tela em homenagem a Wallace.
Outro destaque da produção foi a atriz Sora Wong, de 12 anos, que é deficiente visual e interpreta Piper. Danny descreveu a jovem como "incrível e superfísica". "Ela queria fazer todas as suas cenas de ação, incluindo uma sequência complexa na piscina. Mergulhava sem medo. Programamos as cenas mais fáceis no começo para ela se adaptar." A escolha reforçou a conexão com a irmã do amigo que inspirou a personagem — também descrita como "muito física", algo que surpreendeu a equipe.
'Street Fighter' ficou para trás
Os diretores chegaram a ser cotados para o aguardado "Street Fighter" live-action, mas optaram por priorizar "Faça Ela Voltar". "Amamos 'Street Fighter' e trabalhar com a Legendary [produtora do longa], mas os cronogramas não bateram. Este filme ['Faça Ela Voltar'] é nosso, nossa propriedade intelectual. Foi a escolha certa", justificou Danny, que não pretende abandonar o terror: "O próximo projeto é um documentário [sobre luta livre], mas quero fazer mais filmes do gênero. Não terminei com o terror."
O novo "Street Fighter" será dirigido por Kitao Sakurai, que assumiu o projeto e está previsto para ser lançado em 2026 pela Legendary.
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.