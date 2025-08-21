Luto real afetou produção de 'Faça Ela Voltar': 'Havia muito choro no set'

O novo filme de terror "Faça Ela Voltar", dos irmãos Danny e Michael Philippou — conhecidos pelo sucesso "Fale Comigo" (2022) —, carrega uma carga emocional profunda nas entranhas. Em entrevista a Splash, Danny Philippou revelou como experiências pessoais de luto moldaram o tom sombrio do longa, que chega aos cinemas brasileiros nesta quinta-feira (21) como uma das apostas do gênero.

A trama, que acompanha os meio-irmãos Andy (Billy Barratt) e Piper (Sora Wong) em um lar adotivo de Laura (Sally Hawkins, de "A Forma D'Água") repleto de segredos após a morte do pai, explora rituais macabros e dores irreparáveis. Segundo Danny, o processo de escrita coincidiu com um período de perdas reais.

"Estávamos realmente passando por um luto na época em que escrevemos o filme. E então perdemos alguém próximo no início das filmagens também. Isso meio que ditou todo o tom do projeto", confessou o diretor.