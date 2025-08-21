Lil Nas X, do hit 'Old Town Road', é flagrado de cueca na rua e internado

O rapper Lil Nas X, do sucesso "Old Town Road", foi internado com suspeita de overdose após ser flagrado vagando de cueca pelas ruas de Los Angeles, nos EUA.
O que aconteceu
Na manhã de hoje, o músico foi levado ao hospital por policiais com suspeita de overdose. Moradores da região denunciaram à polícia que havia um homem "andando nu" na rua.
Ele estava caminhando por uma grande avenida de Los Angeles usando apenas cueca e botas de cowboy. Em gravação obtida pelo TMZ, Nas diz coisas incoerentes e convida a pessoa por trás da câmera a uma festa, além de colocar um cone de trânsito na cabeça.
Nas foi algemado e internado após atacar os policiais que o abordaram. Segundo o TMZ, a polícia afirma que Nas ainda pode ser indiciado pelas agressões aos policiais e que o músico segue internado. Procurada por veículos de imprensa internacionais, a equipe do cantor não se manifestou.
Lil Nas X é dono de sucessos e fez show no Brasil
O rapper já alcançou o topo das paradas com três faixas e acumula bilhões de reproduções no streaming. O clipe de"Old Town Road" acumula mais de 1 bilhão de visualizações no YouTube. Entre seus sucessos, também estão as faixas "MONTERO (Call Me By Your Name)" e "INDUSTRY BABY", com o rapper Jack Harlow.
Lil Nas X se apresentou no Lollapalooza 2023. Na ocasião, o rapper convidou Pabllo Vittar para uma participação no show.
