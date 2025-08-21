Lil Nas X, do hit 'Old Town Road', é flagrado de cueca na rua e internado

O rapper Lil Nas X, do sucesso "Old Town Road", foi internado com suspeita de overdose após ser flagrado vagando de cueca pelas ruas de Los Angeles, nos EUA.

O que aconteceu

Na manhã de hoje, o músico foi levado ao hospital por policiais com suspeita de overdose. Moradores da região denunciaram à polícia que havia um homem "andando nu" na rua.

Ele estava caminhando por uma grande avenida de Los Angeles usando apenas cueca e botas de cowboy. Em gravação obtida pelo TMZ, Nas diz coisas incoerentes e convida a pessoa por trás da câmera a uma festa, além de colocar um cone de trânsito na cabeça.