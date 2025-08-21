Como Gloria Groove se inspirou em 'Avenida Brasil' para vilã em Wicked

Novo figurino da Madame Morrible, vivida por Gloria Groove, em Wicked Imagem: Divulgação/Jairo Goldflus

Além das antagonistas brasileiras, a madrasta da Cinderela e a Mãe Gothel, de Rapunzel, também inspiraram a cantora. "Eu acho que, por ser uma drag queen fazendo essa personagem tão caricata, no teatro, historicamente, eu tenho a oportunidade de viver mais aqui uma versão 'cartoon' da Madame Morrible", explicou ela sobre a construção da personagem.

Gloria pretende ser um contraponto à versão 'suavizada' da personagem no cinema. Segundo ela, Michelle Yeoh, que faz a diretora de Shiz na versão cinematográfica da obra, difere da construção da vilã na peça teatral, que é mais caricata e má.

A cantora é a primeira drag a interpretar a personagem no mundo. Ela explicou como o musical foi uma das portas de entrada que a fez se tornar drag, mas, mesmo sendo fã confessa, passou por uma intensa preparação que incluiu ensaios com o diretor da montagem em Nova York e encontro com o criador da peça, Stephen Schwartz.

Tenho a chance de fazer história. Gloria Groove

A artista confessou que já encontrou muitas pessoas na sua vida real que são como a vilã. "Se no meio artístico existem pessoas oportunistas, egocêntricas e vilãs... Para, querido!", brincou. "Eu acho que conheço mais madames morribles do que eu gostaria de conhecer."