Como Gloria Groove se inspirou em 'Avenida Brasil' para vilã em Wicked

Gloria Groove vai viver a vilã Madame Morrible em sessões especiais da peça "Wicked", e explicou que se inspirou em vilãs das novelas e da Disney para sua versão da personagem.
De Carminha a Lady Tremaine
Durante os ensaios, a vilã de "Avenida Brasil" não saiu da cabeça da drag queen. "Adriana Esteves fazendo a Carminha esteve na minha cabeça toda hora. Referências de novela me atravessam e, sem querer, adiciono nuances dessas coisas [...] penso muito na cultura de vilãs", disse ela em coletiva de imprensa hoje no Teatro Renault.
No enredo, Madame Morrible é a diretora da Universidade de Shiz, onde Elphaba e Glinda se conhecem. Ela simboliza as estruturas de poder e usa sua influência na trama. A personagem, marcada por seu papel de articuladora nos bastidores, é decisiva para os rumos da história e para o destino das protagonistas.
Além das antagonistas brasileiras, a madrasta da Cinderela e a Mãe Gothel, de Rapunzel, também inspiraram a cantora. "Eu acho que, por ser uma drag queen fazendo essa personagem tão caricata, no teatro, historicamente, eu tenho a oportunidade de viver mais aqui uma versão 'cartoon' da Madame Morrible", explicou ela sobre a construção da personagem.
Gloria pretende ser um contraponto à versão 'suavizada' da personagem no cinema. Segundo ela, Michelle Yeoh, que faz a diretora de Shiz na versão cinematográfica da obra, difere da construção da vilã na peça teatral, que é mais caricata e má.
A cantora é a primeira drag a interpretar a personagem no mundo. Ela explicou como o musical foi uma das portas de entrada que a fez se tornar drag, mas, mesmo sendo fã confessa, passou por uma intensa preparação que incluiu ensaios com o diretor da montagem em Nova York e encontro com o criador da peça, Stephen Schwartz.
Tenho a chance de fazer história. Gloria Groove
A artista confessou que já encontrou muitas pessoas na sua vida real que são como a vilã. "Se no meio artístico existem pessoas oportunistas, egocêntricas e vilãs... Para, querido!", brincou. "Eu acho que conheço mais madames morribles do que eu gostaria de conhecer."
Groove está ansiosa para estrear na peça e fazer a cena em que Morrible batiza Elphaba como "Bruxa Má do Oeste". "No meu último ensaio, eu lembro de sentir o corpo inteiro tremendo, porque eu realmente estava falando aquelas palavras."
As apresentações com a drag acontecem de 23 a 27 de agosto e de 30 de agosto a 3 de setembro, sempre de sábado a quarta-feira.
