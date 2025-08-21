SplashUOL
Como Gloria Groove se inspirou em 'Avenida Brasil' para vilã em Wicked

Pedro Menezes
De Splash, São Paulo
Gloria Groove como Madame Morrible em para peça de Wicked
Gloria Groove como Madame Morrible em para peça de Wicked Imagem: Divulgação/Jairo Goldflus

Gloria Groove vai viver a vilã Madame Morrible em sessões especiais da peça "Wicked", e explicou que se inspirou em vilãs das novelas e da Disney para sua versão da personagem.

De Carminha a Lady Tremaine

Durante os ensaios, a vilã de "Avenida Brasil" não saiu da cabeça da drag queen. "Adriana Esteves fazendo a Carminha esteve na minha cabeça toda hora. Referências de novela me atravessam e, sem querer, adiciono nuances dessas coisas [...] penso muito na cultura de vilãs", disse ela em coletiva de imprensa hoje no Teatro Renault.

No enredo, Madame Morrible é a diretora da Universidade de Shiz, onde Elphaba e Glinda se conhecem. Ela simboliza as estruturas de poder e usa sua influência na trama. A personagem, marcada por seu papel de articuladora nos bastidores, é decisiva para os rumos da história e para o destino das protagonistas.

Novo figurino da Madame Morrible, vivida por Gloria Groove, em Wicked
Novo figurino da Madame Morrible, vivida por Gloria Groove, em Wicked Imagem: Divulgação/Jairo Goldflus

Além das antagonistas brasileiras, a madrasta da Cinderela e a Mãe Gothel, de Rapunzel, também inspiraram a cantora. "Eu acho que, por ser uma drag queen fazendo essa personagem tão caricata, no teatro, historicamente, eu tenho a oportunidade de viver mais aqui uma versão 'cartoon' da Madame Morrible", explicou ela sobre a construção da personagem.

Gloria pretende ser um contraponto à versão 'suavizada' da personagem no cinema. Segundo ela, Michelle Yeoh, que faz a diretora de Shiz na versão cinematográfica da obra, difere da construção da vilã na peça teatral, que é mais caricata e má.

A cantora é a primeira drag a interpretar a personagem no mundo. Ela explicou como o musical foi uma das portas de entrada que a fez se tornar drag, mas, mesmo sendo fã confessa, passou por uma intensa preparação que incluiu ensaios com o diretor da montagem em Nova York e encontro com o criador da peça, Stephen Schwartz.

Tenho a chance de fazer história. Gloria Groove

A artista confessou que já encontrou muitas pessoas na sua vida real que são como a vilã. "Se no meio artístico existem pessoas oportunistas, egocêntricas e vilãs... Para, querido!", brincou. "Eu acho que conheço mais madames morribles do que eu gostaria de conhecer."

Groove está ansiosa para estrear na peça e fazer a cena em que Morrible batiza Elphaba como "Bruxa Má do Oeste". "No meu último ensaio, eu lembro de sentir o corpo inteiro tremendo, porque eu realmente estava falando aquelas palavras."

As apresentações com a drag acontecem de 23 a 27 de agosto e de 30 de agosto a 3 de setembro, sempre de sábado a quarta-feira.

Myra Ruiz, Gloria Groove e Karin Hills na coletiva de imprensa de WIcked
Myra Ruiz, Gloria Groove e Karin Hills na coletiva de imprensa de WIcked Imagem: Brazilnews/Clayton Felizardo

