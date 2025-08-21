Gilberto Barros tirou Yu-Gi-Oh do ar na Globo? Relembre treta dos anos 2000

Apesar dos ataques de Gilberto Barros, Yu-Gi-Oh teve a exibição completa de suas duas temporadas na Globo e não chegou a receber nenhuma proibição ou censura. Além disso, o anime ganhou novas temporadas, novos jogos de videogame, mais cards para disputadas como no desenho, e até hoje é exibido em canais de TV por assinatura.

O que disse Gilberto Barros recentemente sobre Yu-Gi-Oh?

Gilberto Barros, atualmente, está fora da televisão aberta. Ele criou a TV Leão em seus perfis oficiais na internet e já se manifestou sobre o impacto de suas críticas ao anime.

Em 2017, o apresentador relembrou que não tinha o objetivo de tirar o desenho do ar, fato que não conseguiu, mas de alertar os pais sobre o que os filhos viam na TV. "Eu tive culpa, mas não tive tanta culpa. As pessoas não entenderam o recado que eu quis dar através disso aí, respeitando principalmente as crianças. Foi só isso, exatamente isso", conversando com um interlocutor mais jovem.

A gente começou a chamar pessoas especializadas e começaram a crescer o negócio. Até a tal da carta que mandava matar o pai... Não é isso? Aí tua geração quis acabar comigo. Até na minha casa eu tive problemas. Mas foi tudo de coração, um movimento para melhorar a juventude do Brasil. Mas eu não tenho nada contra, de verdade. É um jogo, de fato. A minha preocupação é que o pequenininho não poderia entender o jogo

Gilberto Barros

No ano seguinte, Barros garantiu que as críticas ao anime não eram pessoais e, sim, uma forma de incentivar as famílias a saberem o que os filhos consumiam. "É a carta de baralho. Uma delas é de um capeta que falava assim: 'Mata o seu pai para não ir na escola amanhã'. Na época, debati isso aí, a carta que veio do Japão. 'Corte o dedão da sua irmã se ela estiver te enchendo o saco'. [Yu-Gi-Oh!] era assim. O que eu fiz foi só alertar. Não falei para pai nenhum tirar. O pai tem que sentar e ver o que o menino está fazendo", disse ele.