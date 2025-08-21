Gilberto Barros tirou Yu-Gi-Oh do ar na Globo? Relembre treta dos anos 2000

Você já deve ter reparado que qualquer brincadeira envolvendo jogo de cartas com poderes especiais nas redes sociais faz o nome de Gilberto Barros, 66, e o anime Yu-Gi-Oh viralizem junto. Você sabe o motivo? O ex-apresentador da Band promoveu ataques contra o desenho.
Gilberto Barros x Yu-Gi-Oh
O que é Yu-Gi-Oh? É uma adaptação do mangá de Kazuki Takahashi sobre duelos de cartas fantasiosas. O anime conta a história de Yugi Muto, que consegue montar um artefato egípcio chamado Enigma do Milênio e passa a conviver com o espírito ancestral de um Faraó. Assim, eles passam a duelar juntos, fazendo troca de almas, vencem vilões e se tornam mestres de duelo.
Onde foi transmitido no Brasil? Yu-Gi-Oh estreou no Brasil em 1997 com a Rede Manchete e, posteriormente, foi exibido pela Globo. Com o rápido sucesso do anime, os jovens brasileiros passaram jogar de videogame da saga e comprar cards iguais ao do desenho para terem a experiência de como é duelar.
Qual a relação de Yu-Gi-Oh e Gilberto Barros? Em 2003, o apresentador do extinto "Boa Noite Brasil" (Band) fez duras críticas ao anime por algumas semanas e sugeria que a animação tinha ligação com a "máfia japonesa" e "era coisa do demônio" — fatos que jamais foram exibidos no desenho.
Vocês viram a carta? "O capeta está aqui e crianças de dois anos e meio estão sendo treinadas por esse baralho para realizar magia negra!... [São] brincadeiras que induzem à violência, ensinam como bater, como matar. Alto lá!", disse Gilberto Barros, na época.
Para fortalecer argumentação, Barros exibia cena do filme "Dragon Ball Z- A Árvore do Poder" como se fosse Yu-Gi Oh para dizer que induzia à violência. O recorte trazia o personagem Gohan, após a transformação em macaco gigante, atingindo seu pai, Goku, em um combate.
Nomes de cartas como Mago Negro, Rei Caveira, Mago das Trevas, Palhaço Místico, entre outras, causaram espanto em famílias. Assim, os fãs tiveram suas cartas rasgadas ou até mesmo queimados pelos pais em virtude das críticas de Gilberto Barros na Band — é o que muitos fãs já relataram em redes sociais.
Apesar dos ataques de Gilberto Barros, Yu-Gi-Oh teve a exibição completa de suas duas temporadas na Globo e não chegou a receber nenhuma proibição ou censura. Além disso, o anime ganhou novas temporadas, novos jogos de videogame, mais cards para disputadas como no desenho, e até hoje é exibido em canais de TV por assinatura.
O que disse Gilberto Barros recentemente sobre Yu-Gi-Oh?
Gilberto Barros, atualmente, está fora da televisão aberta. Ele criou a TV Leão em seus perfis oficiais na internet e já se manifestou sobre o impacto de suas críticas ao anime.
Em 2017, o apresentador relembrou que não tinha o objetivo de tirar o desenho do ar, fato que não conseguiu, mas de alertar os pais sobre o que os filhos viam na TV. "Eu tive culpa, mas não tive tanta culpa. As pessoas não entenderam o recado que eu quis dar através disso aí, respeitando principalmente as crianças. Foi só isso, exatamente isso", conversando com um interlocutor mais jovem.
A gente começou a chamar pessoas especializadas e começaram a crescer o negócio. Até a tal da carta que mandava matar o pai... Não é isso? Aí tua geração quis acabar comigo. Até na minha casa eu tive problemas. Mas foi tudo de coração, um movimento para melhorar a juventude do Brasil. Mas eu não tenho nada contra, de verdade. É um jogo, de fato. A minha preocupação é que o pequenininho não poderia entender o jogo
Gilberto Barros
No ano seguinte, Barros garantiu que as críticas ao anime não eram pessoais e, sim, uma forma de incentivar as famílias a saberem o que os filhos consumiam. "É a carta de baralho. Uma delas é de um capeta que falava assim: 'Mata o seu pai para não ir na escola amanhã'. Na época, debati isso aí, a carta que veio do Japão. 'Corte o dedão da sua irmã se ela estiver te enchendo o saco'. [Yu-Gi-Oh!] era assim. O que eu fiz foi só alertar. Não falei para pai nenhum tirar. O pai tem que sentar e ver o que o menino está fazendo", disse ele.
Splash tentou contato com Gilberto Barros para repercutir o impacto das críticas do anime em sua vida. Ele, no entanto, não respondeu ao contato da reportagem.
