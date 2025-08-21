SplashUOL
'Obra-prima': o filme que Leonardo DiCaprio se arrepende de não ter feito

Colaboração para Splash, em São Paulo
Leonardo DiCaprio gostaria de ter feito filme 'cult' de 1997
Leonardo DiCaprio gostaria de ter feito filme 'cult' de 1997 Imagem: Reprodução

Com mais de três décadas de carreira, dezenas de papéis conhecidos e um Oscar, Leonardo DiCaprio, 50, carrega o arrependimento de não ter aceitado o convite para filme "Boogie Nights - Prazer Sem Limites". Em entrevista à revista Esquire, ele contou que lamenta não ter topado fazer o longa de Paul Thomas Anderson. O papel acabou ficando com Mark Wahlberg.

O que aconteceu

Meu maior arrependimento foi não ter participado de 'Boogie Nights'. Foi um filme extremamente importante para a minha geração. Eu não consigo imaginar ninguém além do Mark [Wahlberg] nesse papel. Quando eu finalmente consegui assistir ao filme, achei uma obra-prima Leonardo DiCaprio

Mark Wahlberg em 'Boogie Nights - Prazer Sem Limites'
Mark Wahlberg em 'Boogie Nights - Prazer Sem Limites' Imagem: Reprodução/New Line Cinema

Lançado em 1997, "Boogie Nights" foi um dos primeiros longas de Anderson. A trama acompanha Eddie Adams, um jovem de 17 anos descoberto por um veterano da indústria pornográfica. O personagem, vivido por Wahlberg, se torna estrela do setor por seu talento incomum.

Filme se consolidou como cult e foi indicado a três Oscars, incluindo Melhor Roteiro Original. Para DiCaprio, não ter aceitado o convite foi uma perda significativa em sua trajetória.

Parceria recente com o diretor de 'Boogie Nights'

Em 2025, Leonardo DiCaprio finalmente colaborou para um trabalho de Paul Thomas Anderson. O ator está no elenco de "Uma Batalha Após a Outra", com estreia marcada para 25 de setembro de 2025 no Brasil. À Esquire, o diretor questionou a demora e DiCaprio respondeu de forma reflexiva.

Leonardo DiCaprio em 'Uma Batalha Após a Outra' (2025)
Leonardo DiCaprio em 'Uma Batalha Após a Outra' (2025) Imagem: Divulgação
Eu sei que a história desse filme estava sendo preparada há muito tempo. Mas, no fim das contas, a razão para fazer esse filme era simples: eu queria trabalhar com você há uns 20 anos Leonardo DiCaprio

"Uma Batalha Após a Outra" traz DiCaprio como Bob Ferguson, um revolucionário que tenta proteger a filha e lidar com fantasmas do passado. O elenco estelar ainda conta com Sean Penn, Benicio Del Toro, Regina Hall, Teyana Taylor e Chase Infiniti.

