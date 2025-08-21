'Obra-prima': o filme que Leonardo DiCaprio se arrepende de não ter feito

Lançado em 1997, "Boogie Nights" foi um dos primeiros longas de Anderson. A trama acompanha Eddie Adams, um jovem de 17 anos descoberto por um veterano da indústria pornográfica. O personagem, vivido por Wahlberg, se torna estrela do setor por seu talento incomum.

Filme se consolidou como cult e foi indicado a três Oscars, incluindo Melhor Roteiro Original. Para DiCaprio, não ter aceitado o convite foi uma perda significativa em sua trajetória.

Parceria recente com o diretor de 'Boogie Nights'

Em 2025, Leonardo DiCaprio finalmente colaborou para um trabalho de Paul Thomas Anderson. O ator está no elenco de "Uma Batalha Após a Outra", com estreia marcada para 25 de setembro de 2025 no Brasil. À Esquire, o diretor questionou a demora e DiCaprio respondeu de forma reflexiva.