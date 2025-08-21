'Obra-prima': o filme que Leonardo DiCaprio se arrepende de não ter feito

Com mais de três décadas de carreira, dezenas de papéis conhecidos e um Oscar, Leonardo DiCaprio, 50, carrega o arrependimento de não ter aceitado o convite para filme "Boogie Nights - Prazer Sem Limites". Em entrevista à revista Esquire, ele contou que lamenta não ter topado fazer o longa de Paul Thomas Anderson. O papel acabou ficando com Mark Wahlberg.
O que aconteceu
Meu maior arrependimento foi não ter participado de 'Boogie Nights'. Foi um filme extremamente importante para a minha geração. Eu não consigo imaginar ninguém além do Mark [Wahlberg] nesse papel. Quando eu finalmente consegui assistir ao filme, achei uma obra-prima Leonardo DiCaprio
Lançado em 1997, "Boogie Nights" foi um dos primeiros longas de Anderson. A trama acompanha Eddie Adams, um jovem de 17 anos descoberto por um veterano da indústria pornográfica. O personagem, vivido por Wahlberg, se torna estrela do setor por seu talento incomum.
Filme se consolidou como cult e foi indicado a três Oscars, incluindo Melhor Roteiro Original. Para DiCaprio, não ter aceitado o convite foi uma perda significativa em sua trajetória.
Parceria recente com o diretor de 'Boogie Nights'
Em 2025, Leonardo DiCaprio finalmente colaborou para um trabalho de Paul Thomas Anderson. O ator está no elenco de "Uma Batalha Após a Outra", com estreia marcada para 25 de setembro de 2025 no Brasil. À Esquire, o diretor questionou a demora e DiCaprio respondeu de forma reflexiva.
Eu sei que a história desse filme estava sendo preparada há muito tempo. Mas, no fim das contas, a razão para fazer esse filme era simples: eu queria trabalhar com você há uns 20 anos Leonardo DiCaprio
"Uma Batalha Após a Outra" traz DiCaprio como Bob Ferguson, um revolucionário que tenta proteger a filha e lidar com fantasmas do passado. O elenco estelar ainda conta com Sean Penn, Benicio Del Toro, Regina Hall, Teyana Taylor e Chase Infiniti.
