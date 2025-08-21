Ex galã dos anos 2000 surge surfando em praia no Rio

Ícone musical dos anos 2000, Felipe Dylon foi flagrado surfando na Praia de Ipanema, na Zona Sul do Rio de Janeiro, em registros feitos ontem.

O que aconteceu

O cantor que marcou uma geração teen mostrou habilidade com as pranchas. Sem camisa e usando uma bermuda azul, Dylon exibiu sua tatuagem com as iniciais do nome no peito e passou boa parte do tempo surfando nas ondas cariocas, em um dia marcado por uma onda de calor com altas temperaturas no Rio de Janeiro.