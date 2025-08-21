Ex galã dos anos 2000 surge surfando em praia no Rio

Ícone musical dos anos 2000, Felipe Dylon foi flagrado surfando na Praia de Ipanema, na Zona Sul do Rio de Janeiro, em registros feitos ontem.
O que aconteceu
O cantor que marcou uma geração teen mostrou habilidade com as pranchas. Sem camisa e usando uma bermuda azul, Dylon exibiu sua tatuagem com as iniciais do nome no peito e passou boa parte do tempo surfando nas ondas cariocas, em um dia marcado por uma onda de calor com altas temperaturas no Rio de Janeiro.
Felipe Dylon conquistou uma geração de adolescentes ao misturar pop e reggae em uma pegada praiana. Seu single "Musa do Verão" virou hit, e o álbum "Amor de Verão", lançado em 2003, atingiu o certificado de platina após vender mais de 170 mil cópias.
Além da carreira musical, o cantor também se aventurou no cinema. Entre seus trabalhos mais conhecidos está o filme "A Guerra dos Rocha" (2008), no qual contracenou com Marcello Antony e Taís Araújo.
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.