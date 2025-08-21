'Êta Mundo Melhor!': o pedido íntimo e delicado que Celso faz a Estela

Celso (Rainer Cadete) pedirá para Estela (Larissa Manoela) revelar seu segredo no capítulo desta quinta-feira (21) de "Êta Mundo Melhor!" (Globo).
- Quer ficar por dentro de tudo o que rola no mundo das novelas? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.
O que vai acontecer
Celso pede que Estela lhe conte a verdade sobre seu passado. A mocinha deve abrir o jogo sobre o abuso que sofreu anos atrás e a perseguição que sofre atualmente.
Apesar de acolher Estela após a revelação, Celso decide se afastar da amada. Nos próximos capítulos, ele comunica Candinho que se mudará para o interior.
Nas próximas cenas nesta quinta, Estela reconhece Simbá em seu retrato-falado. Em outro núcleo, Zé dos Porcos diz que conseguirá uma forma de se casar com Maria Divina.
Já Quincas desconfia do suposto namoro entre Sônia e Lauro. E Candinho se surpreende ao encontrar Cunegundes em sua casa. Enquanto isso, Tamires descobre que o Comendador não pagou por sua festa e pede que Ernesto resolva o problema.
Ao final do capítulo, Olímpia arma para impedir que Dita vença o concurso de rainha da rádio.
A novela "Êta Mundo Melhor!", escrita por Walcyr Carrasco, vai ao ar de segunda a sábado, às 18h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.