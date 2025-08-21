SplashUOL
Vale Tudo

Escorraçada, Fátima joga sujo e destrói o sonho de Celina em 'Vale Tudo'

Colaboração para Splash, em São Paulo
Maria de Fátima (Bella Campos), Celina (Malu Galli) e Odete (Débora Bloch) em 'Vale Tudo'
Maria de Fátima (Bella Campos), Celina (Malu Galli) e Odete (Débora Bloch) em 'Vale Tudo' Imagem: Reprodução/Globo

O embate entre Odete e Maria de Fátima após flagra de Afonso vai pegar fogo nesta quinta-feira (21) em "Vale Tudo" (Globo).

O que vai acontecer

Afonso vai flagrar Maria de Fátima com César e expulsar a esposa de casa. Chocada, mas satisfeita, Celina chama Odete para ver o que está acontecendo.

Para tentar se livrar, Maria de Fátima mente para Afonso dizendo que o filho que espera pode ser dele. Apesar da tentativa, a ardilosa é escorraçada e Celina impede até que ela Fátima leve as roupas que comprou com o dinheiro de sua família.

Maria de Fátima revela para Odete que Celina é sócia de Raquel. Furiosa, a dona da TCA cobra explicações de Maria de Fátima, que decide jogar uma cortina de fumaça ao delatar a tia de seu marido.

A novela "Vale Tudo", escrita por Manuela Dias, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.

