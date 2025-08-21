Escorraçada, Fátima joga sujo e destrói o sonho de Celina em 'Vale Tudo'

Para tentar se livrar, Maria de Fátima mente para Afonso dizendo que o filho que espera pode ser dele. Apesar da tentativa, a ardilosa é escorraçada e Celina impede até que ela Fátima leve as roupas que comprou com o dinheiro de sua família.

Maria de Fátima revela para Odete que Celina é sócia de Raquel. Furiosa, a dona da TCA cobra explicações de Maria de Fátima, que decide jogar uma cortina de fumaça ao delatar a tia de seu marido.

A novela "Vale Tudo", escrita por Manuela Dias, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.