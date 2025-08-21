SplashUOL
Assine UOL
Vale Tudo

Em dois capítulos, Aldeíde libera milhões e ajuda dois homens em Vale Tudo

Colaboração para Splash, em São Paulo
Karine Teles é Aldeíde em 'Vale Tudo'
Karine Teles é Aldeíde em 'Vale Tudo' Imagem: Reprodução/Rede social

Aldeíde, personagem de Karine Teles em "Vale Tudo" (Globo), vai destinar parte de sua fortuna para ajudar dois personagens ainda esta semana.

O que vai acontecer

André (Breno Ferreira) fica sabendo que o patrocinador comprou a Estrela, uma égua campeã, para ele. O que o rapaz não sabe é que Aldeíde é a sua patrocinadora secreta. Isso acontece no capítulo de hoje (21).

Além disso, Aldeíde se dispôs a pagar a fiança para tirar Ivan (Renato Góes) da cadeia. Após ficar viúva, a ex-secretária herdou tudo o que era do marido, assim, conseguirá arcar com os custos exigidos para liberar o amigo da prisão injusta.

As cenas em que a amiga de Raquel empresta de fato o dinheiro vão ao ar nesta sexta (22). Em 1988, vale dizer, a herdeira não teve envolvimento com o caso de Ivan. O namorado de Raquel (Taís Araújo no remake) foi condenado a dois anos de prisão e não coube recurso.

A novela "Vale Tudo", escrita por Manuela Dias, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.

'Vale Tudo': quem vai matar Odete Roitman?

1.899 votos
Imagem
Fábio Rocha/Globo
Imagem
Divulgação/Globo
Imagem
Manoella Mello/Globo
Imagem
Manoella Mello/Globo
Imagem
Fabio Rocha/Globo
Imagem
Fábio Rocha/Globo
Imagem
Marcos Serra Lima/Globo
Imagem
Marcos Serra Lima/Globo
Imagem
Reprodução/Instagram
Imagem
Manoella Mello/Globo
Imagem
Fábio Rocha/Globo
1.899 votos

Deixe seu comentário

O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.