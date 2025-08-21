Em dois capítulos, Aldeíde libera milhões e ajuda dois homens em Vale Tudo

Aldeíde, personagem de Karine Teles em "Vale Tudo" (Globo), vai destinar parte de sua fortuna para ajudar dois personagens ainda esta semana.
O que vai acontecer
André (Breno Ferreira) fica sabendo que o patrocinador comprou a Estrela, uma égua campeã, para ele. O que o rapaz não sabe é que Aldeíde é a sua patrocinadora secreta. Isso acontece no capítulo de hoje (21).
Além disso, Aldeíde se dispôs a pagar a fiança para tirar Ivan (Renato Góes) da cadeia. Após ficar viúva, a ex-secretária herdou tudo o que era do marido, assim, conseguirá arcar com os custos exigidos para liberar o amigo da prisão injusta.
As cenas em que a amiga de Raquel empresta de fato o dinheiro vão ao ar nesta sexta (22). Em 1988, vale dizer, a herdeira não teve envolvimento com o caso de Ivan. O namorado de Raquel (Taís Araújo no remake) foi condenado a dois anos de prisão e não coube recurso.
A novela "Vale Tudo", escrita por Manuela Dias, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.
