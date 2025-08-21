Elenco de 'Dawson's Creek' promove reunião em apoio a James Van Der Beek

O elenco de "Dawson's Creek" vai se reunir para uma ação beneficente em apoio ao ator James Van Der Beek, vítima de câncer colorretal.
O que aconteceu
Os atores promoverão uma leitura dramatizada do piloto da série. Segundo o portal Screen Ran, além de Van Der Beek — intérprete do protagonista Dawson —, estarão presentes Katie Holmes (Joey Potter), Joshua Jackson (Pacey Witter), Michelle Williams (Jen Lindley), Kerr Smith (Jack McPhee), Busy Philipps (Audrey Liddell), Mary Beth Peil (Evelyn Ryan), John Wesley Shipp (Mitch Leery), Mary-Margaret Humes (Gail Leery), Nina Repeta (Bessie Wells) e Meredith Monroe (Andie McPhee).
O evento, batizado de Dawson's Creek Class Reunion, acontecerá amanhã no Richard Rodgers Theater, em Nova York. "Estou muito animada para me reunir com James, Michelle, Katie, Joshua e nossa família de 'Dawson's Creek' para uma noite tão especial. 'Dawson's Creek' mudou minha vida", afirmou Kevin Williamson, criador da série e produtor do evento beneficente.
Toda a arrecadação será destinada ao grupo sem fins lucrativos F Cancer. "Não poderíamos estar mais entusiasmados com a parceria com o elenco de 'Dawson's Creek', para enfatizar a importância dos exames de rotina para o câncer e de sermos os maiores defensores da própria nossa saúde", declarou a CEO da instituição, Heather Kun.
