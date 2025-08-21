SplashUOL
Assine UOL
Vale Tudo

É hoje: Afonso flagra Fátima com César em Vale Tudo; veja como foi em 1988

Colaboração para Splash, em São Paulo
Cenas da primeira versão de 'Vale Tudo': Afonso flagra Maria de Fátima com César no capítulo 159
Cenas da primeira versão de 'Vale Tudo': Afonso flagra Maria de Fátima com César no capítulo 159 Imagem: Reprodução/Globoplay

Afonso (Humberto Carrão) flagra Maria de Fátima (Bella Campos) com César (Cauã Reymond) no capítulo de hoje (21) de "Vale Tudo". Em 1988, as cenas foram ao ar no capítulo 159 e causaram grande frisson. A seguir, Splash relembra os detalhes.

O que aconteceu

Afonso fica atordoado com as revelações que Sardinha faz sobre Maria de Fátima. Isso acontece tanto na versão original quanto no remake, com o amigo de Solange afirmando que a vilã tem um caso extraconjugal.

Afonso (Humberto Carrão) em 'Vale Tudo'
Afonso (Humberto Carrão) em 'Vale Tudo' Imagem: Reprodução/Globo

Em casa, Afonso chega a vasculhar o quarto e encontra uma conta do apart-hotel onde Fátima e César se encontram. Ele não perde tempo e vai até o local, flagrando os amantes quase nus. Revoltado, ele parte para cima de César e dará um soco no modelo.

Em 1988, as cenas do flagra foram bem intensas, com César (Carlos Alberto Riccelli) indo abrir a porta só de cueca. Pelo "olho mágico", o bonitão vê uma camareira e reluta em abrir a porta. Fátima (Gloria Pires) é quem diz que "pode ser algo importante" e dá aval para o comparsa ver o que é.

Afonso (Cássio Gabus Mendes) entra no quarto furioso, Fátima tenta se explicar, mas é repreendida: "cala a boca, sua piranha", dispara ele. César toma a frente e tenta apaziguar a situação, afirmando algumas vezes que "não transa violência".

Afonso (Cássio Gabus Mendes) flagra Maria de Fátima (Gloria Pires) com César (Carlos Alberto Riccelli) em 'Vale Tudo'
Afonso (Cássio Gabus Mendes) flagra Maria de Fátima (Gloria Pires) com César (Carlos Alberto Riccelli) em 'Vale Tudo' Imagem: Reprodução/Globoplay

"Eu não sei como eu pude deixar vocês dois me enganarem", desabafa Afonso, bem nervoso, em 1988. Fátima e César pede que ele se acalme, mas a reação fica ainda mais acalorada e o filho de Odete acerta um chute no amante da esposa.

Continua após a publicidade

Nesse momento, Fátima defende César e chama Afonso de "desgraçado". Ela tenta bater no marido, mas é contida por Sardinha (Otávio Müller) e aproveita para fugir do local. Enquanto isso, a briga entre Afonso e César continua, com o ricaço desferindo mais um soco no rival.

A novela "Vale Tudo", escrita por Manuela Dias, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.

'Vale Tudo': quem vai matar Odete Roitman?

1.899 votos
Imagem
Fábio Rocha/Globo
Imagem
Divulgação/Globo
Imagem
Manoella Mello/Globo
Imagem
Manoella Mello/Globo
Imagem
Fabio Rocha/Globo
Imagem
Fábio Rocha/Globo
Imagem
Marcos Serra Lima/Globo
Imagem
Marcos Serra Lima/Globo
Imagem
Reprodução/Instagram
Imagem
Manoella Mello/Globo
Imagem
Fábio Rocha/Globo
1.899 votos

Deixe seu comentário

O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.