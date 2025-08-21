É hoje: Afonso flagra Fátima com César em Vale Tudo; veja como foi em 1988

Afonso (Humberto Carrão) em 'Vale Tudo' Imagem: Reprodução/Globo

Em casa, Afonso chega a vasculhar o quarto e encontra uma conta do apart-hotel onde Fátima e César se encontram. Ele não perde tempo e vai até o local, flagrando os amantes quase nus. Revoltado, ele parte para cima de César e dará um soco no modelo.

Em 1988, as cenas do flagra foram bem intensas, com César (Carlos Alberto Riccelli) indo abrir a porta só de cueca. Pelo "olho mágico", o bonitão vê uma camareira e reluta em abrir a porta. Fátima (Gloria Pires) é quem diz que "pode ser algo importante" e dá aval para o comparsa ver o que é.

Afonso (Cássio Gabus Mendes) entra no quarto furioso, Fátima tenta se explicar, mas é repreendida: "cala a boca, sua piranha", dispara ele. César toma a frente e tenta apaziguar a situação, afirmando algumas vezes que "não transa violência".

Afonso (Cássio Gabus Mendes) flagra Maria de Fátima (Gloria Pires) com César (Carlos Alberto Riccelli) em 'Vale Tudo' Imagem: Reprodução/Globoplay

"Eu não sei como eu pude deixar vocês dois me enganarem", desabafa Afonso, bem nervoso, em 1988. Fátima e César pede que ele se acalme, mas a reação fica ainda mais acalorada e o filho de Odete acerta um chute no amante da esposa.