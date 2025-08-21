É hoje: Afonso flagra Fátima com César em Vale Tudo; veja como foi em 1988

Afonso (Humberto Carrão) flagra Maria de Fátima (Bella Campos) com César (Cauã Reymond) no capítulo de hoje (21) de "Vale Tudo". Em 1988, as cenas foram ao ar no capítulo 159 e causaram grande frisson. A seguir, Splash relembra os detalhes.
O que aconteceu
Afonso fica atordoado com as revelações que Sardinha faz sobre Maria de Fátima. Isso acontece tanto na versão original quanto no remake, com o amigo de Solange afirmando que a vilã tem um caso extraconjugal.
Em casa, Afonso chega a vasculhar o quarto e encontra uma conta do apart-hotel onde Fátima e César se encontram. Ele não perde tempo e vai até o local, flagrando os amantes quase nus. Revoltado, ele parte para cima de César e dará um soco no modelo.
Em 1988, as cenas do flagra foram bem intensas, com César (Carlos Alberto Riccelli) indo abrir a porta só de cueca. Pelo "olho mágico", o bonitão vê uma camareira e reluta em abrir a porta. Fátima (Gloria Pires) é quem diz que "pode ser algo importante" e dá aval para o comparsa ver o que é.
Afonso (Cássio Gabus Mendes) entra no quarto furioso, Fátima tenta se explicar, mas é repreendida: "cala a boca, sua piranha", dispara ele. César toma a frente e tenta apaziguar a situação, afirmando algumas vezes que "não transa violência".
"Eu não sei como eu pude deixar vocês dois me enganarem", desabafa Afonso, bem nervoso, em 1988. Fátima e César pede que ele se acalme, mas a reação fica ainda mais acalorada e o filho de Odete acerta um chute no amante da esposa.
Nesse momento, Fátima defende César e chama Afonso de "desgraçado". Ela tenta bater no marido, mas é contida por Sardinha (Otávio Müller) e aproveita para fugir do local. Enquanto isso, a briga entre Afonso e César continua, com o ricaço desferindo mais um soco no rival.
