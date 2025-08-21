'Dona de Mim' hoje (21): veja resumo do capítulo desta quinta-feira

SplashUOL
Veja a seguir tudo o que vai acontecer no capítulo desta quinta-feira (21) em "Dona de Mim" (Globo).

O que vai acontecer

Tânia despista Ricardo sobre a tentativa de checar seu celular. Tânia insinua a Samuel que é Ricardo quem comanda Jaques. Jaques humilha Leo e ameaça deixá-la sem emprego. Jaques admite que gosta de cuidar de Filipa e Nina. Deco se apresenta a Jaques como namorado de Nina. Pam, Kami, Lorena e Natara se organizam contra as mudanças na fábrica, e Danilo registra. Jaques repreende Sofia, e Leo se interpõe entre os dois.

A novela "Dona de Mim", escrita por Rosane Svartman, vai ao ar de segunda a sábado, às 19h30, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.

