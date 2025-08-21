Ex de Manoel Gomes vende algodão-doce após separação: 'Me reconstruindo'

Semanas após o fim de seu relacionamento com Manoel Gomes, 55, cantor do hit "Caneta Azul", Diva Gomes foi vista vendendo algodão-doce pelas ruas de São Paulo. A própria confirmou ser ela em vídeo que circula nas redes sociais.

O que aconteceu

No fim de julho, Diva relatou em entrevista ter sido abandonada por Manoel após quase dois anos de relacionamento. "Ele simplesmente saiu de casa", disse. Segundo Diva, a separação foi comunicada por meio do empresário do artista. "Saí para fazer compras no supermercado e, quando voltei, ele já não estava mais lá", relatou.

Na noite de ontem, Diva voltou a se pronunciar no Instagram. Emocionada, ela agradeceu as mensagens de apoio que tem recebido. "Vocês têm me dado muito carinho e apoio. Isso foi muito gratificante. Hoje senti no meu coração a vontade de vir falar para vocês que eu vou vencer. Eu tenho o meu coração puro e limpo, vocês sabem disso. Tô me reconstruindo, cada dia é um dia. Preciso de todo o apoio de vocês".