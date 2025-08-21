Bárbara Saryne: Davi é garantia de conteúdo para 'A Fazenda'

Davi Brito é visto como uma garantia de conteúdo para A Fazenda, avaliou Bárbara Saryne durante o Central Splash. Segundo a comentarista, apesar das polêmicas no pós-BBB e dos processos envolvendo a ex-namorada Tamires Assis, Davi mantém forte apelo midiático e deve ser prioridade para a produção do reality, caso aceite o cachê.

O impasse judicial entre Davi e Tamires, que possui medida protetiva contra o ex-BBB, impede a presença dos dois no mesmo elenco e pode influenciar a decisão da Record.

Ambos foram cotados para a nova edição do reality, mas a restrição judicial e o burburinho em torno deles pesam na escolha final.