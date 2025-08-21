Bárbara Saryne: Davi é garantia de conteúdo para 'A Fazenda'

Davi Brito é visto como uma garantia de conteúdo para A Fazenda, avaliou Bárbara Saryne durante o Central Splash. Segundo a comentarista, apesar das polêmicas no pós-BBB e dos processos envolvendo a ex-namorada Tamires Assis, Davi mantém forte apelo midiático e deve ser prioridade para a produção do reality, caso aceite o cachê.
O impasse judicial entre Davi e Tamires, que possui medida protetiva contra o ex-BBB, impede a presença dos dois no mesmo elenco e pode influenciar a decisão da Record.
Ambos foram cotados para a nova edição do reality, mas a restrição judicial e o burburinho em torno deles pesam na escolha final.
Eu, Bárbara Saryne, acho que o Davi acaba sendo uma garantia de conteúdo. Porque fale bem ou fale mal, tem muito assunto pra falar do Davi. Ele sempre entrega alguma coisa. Eu imagino que o {Rodrigo] Carelli não ia querer dispersá-lo, perder a vaga dele.
Eu não imagino o Carelli falando, 'ah, eu prefiro a Tamiris em detrimento do Davi'. Eu imagino que, se a Tamiris for mesmo, é porque deu ruim com o Davi de alguma forma. Davi não aceitou o valor proposto do cachê, que ele até falou no selfie, né? 'Ah, o valor é baixo, tem que aumentar mais e tal'. Então, eu imagino que seja isso. Fica muito claro, com essas informações do processo, que eles não podem estar no mesmo ambiente.Bárbara Saryne
