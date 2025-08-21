Cauã Reymond diz que é tímido na hora da paquera: 'Bate toda a insegurança'

Cauã Reymond, 45, diz que não se sente tão galã quanto o público diz.

Ele afirma que é tímido na hora da paquera. "Sei que tenho uma pessoa jurídica e aprendi ao longo desses anos todos a me soltar, a relaxar e a entrar na brincadeira. Mas quando falo alguma coisa séria, numa paquera, a minha timidez bate. Bate toda a insegurança", contou no Lady Night.

Tata Werneck não perdeu a oportunidade de fazer uma piada. "Tadinho, um gostosinho indefeso", respondeu a apresentadora.