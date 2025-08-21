Cauã Reymond diz que é tímido na hora da paquera: 'Bate toda a insegurança'

Cauã Reymond, 45, diz que não se sente tão galã quanto o público diz.
Ele afirma que é tímido na hora da paquera. "Sei que tenho uma pessoa jurídica e aprendi ao longo desses anos todos a me soltar, a relaxar e a entrar na brincadeira. Mas quando falo alguma coisa séria, numa paquera, a minha timidez bate. Bate toda a insegurança", contou no Lady Night.
Tata Werneck não perdeu a oportunidade de fazer uma piada. "Tadinho, um gostosinho indefeso", respondeu a apresentadora.
Cauã diz que não se acha tão atraente. "Eu não me acho tão gato assim. Desde novinho, quando virei modelo, eu identifiquei que as pessoas me viam nesse lugar", relembrou.
Ele afirma que só começou a se achar bonito aos 35. Hoje, ele está contente com sua aparência: "Hoje gosto muito de como eu estou. Na verdade, eu me curto mais hoje do que eu me curtia quando eu estava com 30 anos".
