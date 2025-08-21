Boca de sacola, Samir dá notícia que devasta o pai em 'Êta Mundo Melhor!'

Estela questiona Sabiá sobre o motivo da busca por Simbá. Depois, ela procura Zulma para falar sobre Simbá e a vilã ameaça mandar o menino para o reformatório.

Ainda neste capítulo, Olímpia provoca Dita. Cunegundes sugere que Quincas reate com Dita, agora que ela ficará famosa. Zé dos Porcos e Maria Divina perdem suas esmeraldas, que são comidas pelos porcos. Pocidônio alerta Quinzinho e Medeia sobre a descoberta das esmeraldas em suas terras.

A novela "Êta Mundo Melhor!", escrita por Walcyr Carrasco, vai ao ar de segunda a sábado, às 18h20, na Globo.


