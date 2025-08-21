Boca de sacola, Samir dá notícia que devasta o pai em 'Êta Mundo Melhor!'

Samir vai dar uma notícia ruim a Candinho no capítulo de amanhã, sexta-feira (22), em "Êta Mundo Melhor!" (Globo).
O que vai acontecer
Samir garante a Candinho que os biscoitos de sua fábrica estão ruins. Araújo e Celso enfrentam uma multidão de pessoas revoltadas com os biscoitos de má qualidade. Alarico alerta Candinho sobre a farinha de má qualidade usada por Celso e Araújo para os biscoitos.
Estela questiona Sabiá sobre o motivo da busca por Simbá. Depois, ela procura Zulma para falar sobre Simbá e a vilã ameaça mandar o menino para o reformatório.
Ainda neste capítulo, Olímpia provoca Dita. Cunegundes sugere que Quincas reate com Dita, agora que ela ficará famosa. Zé dos Porcos e Maria Divina perdem suas esmeraldas, que são comidas pelos porcos. Pocidônio alerta Quinzinho e Medeia sobre a descoberta das esmeraldas em suas terras.
A novela "Êta Mundo Melhor!", escrita por Walcyr Carrasco, vai ao ar de segunda a sábado, às 18h20, na Globo.
