Bia Miranda terminou com Gato Preto após acidente: 'Só falou do carro'

Bia Miranda, 21, diz que terminou o relacionamento com Gato Preto, 32, logo após os dois se envolverem num acidente de carro na manhã de ontem.

O que aconteceu

Ela ficou incomodada com a atitude de Gato Preto na hora do acidente. "Quando bateu, eu fiquei meio zonza e ele começou a falar muito sobre o carro: o valor do carro, que ele perdeu R$ 1,5 milhão. Eu estava nervosa e a gente começou a discutir muito", disse nos stories do Instagram.

Bia diz que foi embora do local do acidente porque uma multidão estava se formando ao redor dos carros. Ela afirma que nunca havia se envolvido num acidente: "Eu não sabia se era para ficar lá, entrar no carro e ir embora, então eu só fui junto. Entrei no carro. Dentro do carro, a gente começou a discutir muito e se xingar. Não rolou nada de agressão, isso é fake news".