Barretos 2025: veja programação de shows por dia e como comprar ingressos

A Festa do Peão de Barretos 2025 começa, oficialmente, nesta quinta-feira (21), no Parque do Peão, em Barretos, cidade do interior de São Paulo. O evento de 70 anos do festival vai até o dia 31 de agosto e contará com cerca de 100 shows.
O que vai acontecer na Festa do Peão 2025?
Ana Castela é a embaixadora da festa de 70 anos do Barretão. A cantora se apresenta no próximo dia 23 para embalar o primeiro final de semana do evento e volta ao palco cinco dias depois para gravação do DVD "Herança Boiadeira - Rodeio".
Jorge & Mateus, que estão em turnê de 20 anos e vão pausar a dupla, subirão ao palco do evento dia 30 de agosto. Um dos últimos shows da dupla promete lotar Barretos.
A Festa do Peão de Barretos também terá o show "Barretão 70tão". A apresentação ficará por conta do trio Rionegro & Solimões, César Menotti & Fabiano e Edson & Hudson.
Enquanto nomes como Zé Di Camargo & Luciano, Chitãozinho & Xororó e Daniel são figurinhas carimbadas do evento, os cantores Murilo Huff, Zé Felipe e Frei Gilson fazem a estreia na Festa do Peão.
Confira a grade de programação do Barretão 2025:
21 de agosto (quinta-feira)
Palco Estádio: Fernando & Sorocaba, Guilherme & Santiago, João Bosco & Vinícius
22 de agosto (sexta-feira)
Palco Estádio: Bruno & Marrone, Hugo & Guilherme e Murilo Huff
Palco Amanhecer: Munhoz & Mariano, VH & Alexandre, Us Agroboy, Luiz Claudio & Giuliano e Henrique & Diego
Barretão Elétrico: Xanddy
23 de agosto (sábado)
Palco Estádio: Ana Castela, Nattan e Zé Neto & Cristiano com participação de Diego & Arnaldo
Palco Amanhecer: Guilherme & Benuto, Maria Cecília & Rodolfo, Léo & Raphael, Jiraya Uai, Diego & Arnaldo
Barretão Elétrico: Banda EVA
24 de agosto (domingo)
Palco Estádio: Matheus & Kauan, Léo Foguete e Felipe & Rodrigo
Queima do Alho: Lourenço & Lourival
25 de agosto (segunda-feira)
Palco Estádio: Frei Gilson
Palco Amanhecer: Augusto & Atílio
26 de agosto (terça-feira)
Palco Amanhecer: Bruno & Barretto, Jads & Jadson, Alex & Medina e Open Farra
27 de agosto (quarta-feira)
Palco Estádio: Daniel e projeto "Cê Tá Doido", com Ícaro & Gilmar, Panda e Humberto & Ronaldo
Palco Amanhecer: João Villa & Rafael e Lorena Cristine
28 de agosto (quinta-feira)
Palco Estádio: Zezé Di Camargo & Luciano, Clayton & Romário e Ana Castela (gravação de DVD)
Palco Amanhecer: César & Paulinho, Valéria Barros, Thiago Carvalho, Bruno César & Rodrigo
29 de agosto (sexta-feira)
Palco Estádio: Chitãozinho & Xororó, Leonardo, Maiara & Maraisa e Jiraya UAI
Palco Amanhecer: Zé Felipe, Emílio & Eduardo, João Pedro & Cristiano, Danilo & Davi, Loubet
Barretão Elétrico: Jammil
30 de agosto (sábado)
Palco Estádio: Jorge & Mateus e o show especial "Barretão 70tão", com Edson & Hudson, Rionegro & Solimões e César Menotti & Fabiano
Palco Amanhecer: Trio Parada Dura, Bruno Rosa, Pedro Libe e Fiduma & Jeca
31 de agosto (domingo)
Queima do Alho: João de Souza & Bonifácio e Xonadão & amigos
Serviço - Festão do Peão de Barretos 2025
Datas: 21 a 31 de agosto de 2025
Local: Parque do Leão. O evento fica localizado na Rodovia Brigadeiro Faria Lima, km 428 - Barretos)
Ingressos: o site oficial da Festa do Peão faz à venda dos ingressos. Os preços variam entre R$ 35 a R$ 3 mil.
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.