As bombas que atingem Poliana, Raquel, Celina e mais 3 pessoas em Vale Tudo

Amanhã, sexta-feira (22), "Vale Tudo" (Globo), Poliana, Raquel, Celina, Maria de Fátima e até César e Odete vão receber notícias desagradáveis em "Vale Tudo".
- Quer ficar por dentro de tudo o que rola no mundo das novelas? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.
O que vai acontecer
Odete se sente traída por Celina e ameaça contar a Heleninha sobre a sociedade da irmã com Raquel. Mais tarde, Celina é obrigada a vender a sua parte na Paladar a Odete.
Agora dona da empresa, Odete surpreende a todos da Paladar ao avisar que a empresa vai fechar. Com isso, Raquel, Poliana e todos os funcionários da empresa são pegos de surpresa.
Maria de Fátima chega ao apart hotel e vê que César retirou seus pertences do apartamento. Olavo sugere que Maria de Fátima peça ajuda a Raquel, mas ela prefere pedir apoio a Leila.
Bartolomeu diz a Eunice que está vasculhando a vida de Gerson. Depois, Aldeíde empresta o dinheiro da fiança, e Ivan é liberado da cadeia.
Marco Aurélio manda Freitas demitir César da TCA. Decidido a não ter um filho com a amante, César deixa claro a Maria de Fátima que a relação entre eles terminou.
Também neste capítulo, Afonso procura Solange para pedir desculpas. A partir de agora, o casal deve reatar a relação.
A novela "Vale Tudo", escrita por Manuela Dias, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.