Vampiro de verdade? Robert Pattinson é parente distante do Conde Drácula

Robert Pattinson, 39, astro de "Crepúsculo", teria um ancestral em comum com Vlad, o Empalador — figura histórica que inspirou o conde Drácula. Essa história é contada agora no Arquivo da Fama, nova série do UOL.

O que aconteceu

Pattinson é um parente distante do líder cruel do século 15 que inspirou o livro de Bram Stoker em 1897. A ligação foi descoberta pelo site de genealogia Ancestry.com.

Ligação passaria ainda pela família real britânica. Pattinson seria um primo distante dos príncipes William e Harry por parte de pai, por meio da família Pickering, que viveu no norte da Inglaterra no início dos anos 1500.