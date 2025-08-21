Vampiro de verdade? Robert Pattinson é parente distante do Conde Drácula

Robert Pattinson, 39, astro de "Crepúsculo", teria um ancestral em comum com Vlad, o Empalador — figura histórica que inspirou o conde Drácula. Essa história é contada agora no Arquivo da Fama, nova série do UOL.
O que aconteceu
Pattinson é um parente distante do líder cruel do século 15 que inspirou o livro de Bram Stoker em 1897. A ligação foi descoberta pelo site de genealogia Ancestry.com.
Ligação passaria ainda pela família real britânica. Pattinson seria um primo distante dos príncipes William e Harry por parte de pai, por meio da família Pickering, que viveu no norte da Inglaterra no início dos anos 1500.
Coincidência com papel surpreende. A revelação chamou atenção porque o ator interpreta justamente o vampiro Edward Cullen na saga "Crepúsculo".
Emma Watson também tem, curiosamente, ligação com uma "bruxa". Atriz que deu vida a Hermione na saga "Harry Potter" tem parentesco distante com uma mulher acusada de bruxaria no século 16.
Do rumor à reconstrução
Fofocas do mundo pop em pílulas. Com episódios curtos e em formato vertical, a série foi pensada para o consumo rápido no celular, sem perder o fio jornalístico das histórias.
O UOL apura, e a IA recria. Com a ajuda de softwares, é possível simular relatos, oferecendo contexto, visualidade e novas camadas de leitura — sempre com tom bem-humorado.
Fabiana e Fabiano conduzem o programa com leveza, contando histórias antigas sobre a vida das celebridades, mas com uma linguagem atual.
Assuntos que vão de Marilyn Monroe a Maradona. Além do suposto caso de Jagger e Bowie, nos próximos episódios os apresentadores revistam a relação de Robert Pattinson com o Conde Drácula; um possível vídeo íntimo e inédito de Marilyn Monroe; e a polêmica expulsão de Maradona na Copa de 1982.
Onde assistir
Nas redes sociais de Splash e no UOL Flash: Toda manhã de quinta-feira.
No Canal UOL: Às quartas-feiras, junto com o Central Splash.
