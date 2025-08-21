Após entrar em crise com cinema nacional, Gero Camilo brilha em 'Papagaios'

Rodrigo, que completa 50 anos hoje, diz que pretende investir ainda mais em produções nacionais e avaliou sua carreira fora do país, que abrange filmes como "300" e "Ben-Hur". "É uma honra e uma grande alegria ver o Brasil sendo reconhecido pela sua arte", diz. "Tenho muito orgulho de fazer parte disso".

Fui fazendo minha estrada, nunca separei minha carreira do Brasil e de fora dele. As oportunidades foram surgindo em ambientes e idiomas diferentes, mas nunca deixei de ser brasileiro (...) Carrego comigo meu DNA, quem eu sou Rodrigo Santoro

Desde novo, o ator decidiu que não deixaria o Brasil e, até hoje, ressalta a "liberdade" que é poder atuar em seu próprio idioma. "Sempre trabalhei à base de visto. Minha base sempre foi o Brasil, apesar de eu ter passado muito tempo fora", diz. "Sempre achei fundamental não me perder; não queria perder as partes que me fazem ser quem eu sou. Para mim, é pé no chão."

O artista ainda destacou seu trabalho em "O Último Azul", filme que estreia na próxima semana e já está na mira dos festivais internacionais. O cinema independente é onde eu comecei e para onde eu sempre retorno. Minha lógica está nisso: em grandes histórias, independente do orçamento. E este é o caso de 'O Último Azul'", diz.

