Separado, Zé Felipe solta a voz em música romântica: 'Saudade dói demais'

Solteiro desde o fim de seu casamento com Virginia Fonseca, Zé Felipe compartilhou um vídeo cantando em suas redes sociais na manhã de hoje. Entretanto, o que chamou atenção de seus fãs e seguidores foi a escolha da música.

O que aconteceu

Zé Felipe escolheu uma canção que falava de saudade. O sertanejo surgiu no Instagram tocando "A Cor da Esperança", música da dupla Renan & Ray. O filho de Leonardo ainda usou um violão.

A letra da música fala sobre alguém que se distanciou. "Tudo aconteceu, eu não sei porque razão. Foi assim sem dar motivos, sem me dar explicação. Nessa casa tão imensa, a saudade dói demais. Não deixou nenhum vestígio e levou a minha paz. Todo dia me pergunto: por onde anda você? Que saiu sem dizer nada. Se voltava pra me ver. Sonho tanto com você que te vejo então voltando. Quando corro pra abrir a porta, eu acordo te chamando. Mentira, amo você. Eu não sei viver sozinho, quero você de volta no meu caminho. Pintei de verde a cor da minha esperança. Volta pra mim. Eu vivo só de lembrança", diz a canção.