Vítima de acidente com Gato Preto: 'Falta responsabilidade nas pessoas'

Edilsom Maiorano, homem envolvido em acidente com Gato Preto e Bia Miranda, afirmou que levava o filho até a estação de trem quando foi surpreendido pelo veículo do influenciador, que teria cruzado o semáforo vermelho e colidido com o seu carro.

O que aconteceu

Acidente aconteceu na capital paulista. "Estava atravessando a av faria lima com meu carro, levando meu filho paa a estaçao de trem para ir pra faculdade. O rapaz [Gato Preto] passou no farol vermelho e acertou o meu carro", disse ele ao portal do Bacci Notícias.

Edilsom avaliou o influenciador como irresponsável. "A gente está passando por uma fase na qual está faltando responsabilidade nas pessoas. Os atos das pessoas podem prejudicar muito as outras pessoas. Há de ter responsabilidade. dizem que ele tava saindo da balada, ficou empolgado demais e acabou me acertando".