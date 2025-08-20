Vítima de acidente com Gato Preto: 'Falta responsabilidade nas pessoas'

Edilsom Maiorano, homem envolvido em acidente com Gato Preto e Bia Miranda, afirmou que levava o filho até a estação de trem quando foi surpreendido pelo veículo do influenciador, que teria cruzado o semáforo vermelho e colidido com o seu carro.
O que aconteceu
Acidente aconteceu na capital paulista. "Estava atravessando a av faria lima com meu carro, levando meu filho paa a estaçao de trem para ir pra faculdade. O rapaz [Gato Preto] passou no farol vermelho e acertou o meu carro", disse ele ao portal do Bacci Notícias.
Edilsom avaliou o influenciador como irresponsável. "A gente está passando por uma fase na qual está faltando responsabilidade nas pessoas. Os atos das pessoas podem prejudicar muito as outras pessoas. Há de ter responsabilidade. dizem que ele tava saindo da balada, ficou empolgado demais e acabou me acertando".
O jovem está internado com a mandíbula trincada e aguarda avaliação para saber se precisará de cirurgia. "Está passando por um processo para ver se é necesário cirurgia ou se fará um tratamento convencional... A gente passa por essas coisas na vida. A gente vive em sociedade e está sujeito a viver essas coisas graças ao mal comportamento de alguns".
Ele ainda afirmou que influenciador e seus acompanhantes "foram embora com seguranças em outro veículo". Horas depois, Gato Preto foi preso pela polícia.
