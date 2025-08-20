SplashUOL
'Vale Tudo' hoje (20): veja resumo do capítulo desta quarta-feira

Odete (Debora Bloch) e Ivan (Renato Góes) em 'Vale Tudo' Imagem: Reprodução/Globo

Veja a seguir tudo o que vai acontecer no capítulo desta quarta-feira (20) em "Vale Tudo" (Globo).

O que vai acontecer

Gilda avisa a Raquel sobre a prisão de Ivan. Odete finge surpresa ao ser avisada pela Polícia Federal que Ivan foi preso. Maria de Fátima conta a César que conseguiu apressar o exame de DNA subornando uma funcionária do laboratório, e que o resultado confirma a paternidade do amante. Ivan se dá conta de que caiu na armação de Odete. Raquel acusa Odete na delegacia. Aldeíde se oferece para emprestar o dinheiro da fiança de Ivan. Marco Aurélio avisa a Leila que talvez eles tenham que sair do país. Sardinha procura Afonso dizendo que tem provas contra Maria de Fátima.

A novela "Vale Tudo", escrita por Manuela Dias, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.

