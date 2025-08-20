Na sarjeta, Fátima pede pensão a ex-amante e é humilhada por Odete

Será a gota d'água para que ela e Odete (Débora Bloch), até então aliadas, tornem-se verdadeiras inimigas. A personagem de Débora Bloch não vai gostar de descobrir que foi enganada pela de Bella Campos, nem de saber que ela manteve um caso com César, seu atual affair, por tanto tempo. Afinal, Odete gosta de controlar tudo e todos ao seu redor.

A derrocada de Fátima mantém o arco dramático de 1988. Assim como na versão original, César também virará as costas para a ex-amante. Ele firmará compromisso sério apenas com Odete. Até Raquel se recusará a ajudar a filha após tantas falcatruas, deixando Fátima em situação complicada.

Mesmo assim, Fátima recorrerá a César para pedir pensão pelo filho que espera dele — paternidade comprovada por exame de DNA. Ao encontrá-lo no hotel, em conversa prevista para ir ao ar no dia 28, a filha de Raquel fará ameaças e dirá que causará escândalo se não receber dinheiro, envolvendo até o nome de Odete.

Na cena seguinte, ainda no hotel, Fátima voltará a exigir a pensão de César, obrigando Odete a intervir. A vilã dos Roitman oferecerá ajuda ao atual affair e humilhará Fátima, sugerindo que ela recorra à Defensoria Pública.

A novela "Vale Tudo", escrita por Manuela Dias, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.