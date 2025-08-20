Nua, expulsa e acabada: a punição que Fátima sofre de Celina em 'Vale Tudo'

Maria de Fátima mente para Afonso dizendo que o filho que espera pode ser dele. Afonso expulsa Maria de Fátima de casa e termina a relação com ela. Enquanto a discussão acontece, Celina chama Odete para ver.

Sentindo-se vitoriosa, Celina impede que Maria de Fátima leve as roupas que comprou com o dinheiro de sua família. Em seguida, Odete tem embate com Maria de Fátima, que acaba contando que Celina é sócia de Raquel.

Celina confronta Maria de Fátima sobre gravidez em 'Vale Tudo' Imagem: Reprodução/Globo

Também neste capítulo, Heleninha conta ao grupo do AA como Leonardo morreu. Bartolomeu acolhe Ivan. André fica sabendo que o patrocinador comprou a Estrela, uma égua campeã, para ele.

