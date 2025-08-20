Nua, expulsa e acabada: a punição que Fátima sofre de Celina em 'Vale Tudo'

Maria de Fátima será flagrada com César e expulsa por Afonso no capítulo de amanhã, quinta-feira (21), em "Vale Tudo" (Globo).
- Quer ficar por dentro de tudo o que rola no mundo das novelas? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.
O que vai acontecer
Afonso (Humberto Carrão) flagra Maria de Fátima (Bella Campos) com César (Cauã Reymond). Isso acontece após o herdeiro da TCA ficar atordoado com todas as provas e informações apresentadas por Sardinha (Lucas Leto).
Maria de Fátima mente para Afonso dizendo que o filho que espera pode ser dele. Afonso expulsa Maria de Fátima de casa e termina a relação com ela. Enquanto a discussão acontece, Celina chama Odete para ver.
Sentindo-se vitoriosa, Celina impede que Maria de Fátima leve as roupas que comprou com o dinheiro de sua família. Em seguida, Odete tem embate com Maria de Fátima, que acaba contando que Celina é sócia de Raquel.
Também neste capítulo, Heleninha conta ao grupo do AA como Leonardo morreu. Bartolomeu acolhe Ivan. André fica sabendo que o patrocinador comprou a Estrela, uma égua campeã, para ele.
A novela "Vale Tudo", escrita por Manuela Dias, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.