Vale Tudo

Nua, expulsa e acabada: a punição que Fátima sofre de Celina em 'Vale Tudo'

Colaboração para Splash, em São Paulo
Celina (Malu Galli) e Maria de Fátima (Bella Campos) em 'Vale Tudo'
Celina (Malu Galli) e Maria de Fátima (Bella Campos) em 'Vale Tudo' Imagem: Fábio Rocha/Léo Rosário/Globo

Maria de Fátima será flagrada com César e expulsa por Afonso no capítulo de amanhã, quinta-feira (21), em "Vale Tudo" (Globo).

O que vai acontecer

Afonso (Humberto Carrão) flagra Maria de Fátima (Bella Campos) com César (Cauã Reymond). Isso acontece após o herdeiro da TCA ficar atordoado com todas as provas e informações apresentadas por Sardinha (Lucas Leto).

Maria de Fátima mente para Afonso dizendo que o filho que espera pode ser dele. Afonso expulsa Maria de Fátima de casa e termina a relação com ela. Enquanto a discussão acontece, Celina chama Odete para ver.

Sentindo-se vitoriosa, Celina impede que Maria de Fátima leve as roupas que comprou com o dinheiro de sua família. Em seguida, Odete tem embate com Maria de Fátima, que acaba contando que Celina é sócia de Raquel.

Celina confronta Maria de Fátima sobre gravidez em 'Vale Tudo'
Celina confronta Maria de Fátima sobre gravidez em 'Vale Tudo' Imagem: Reprodução/Globo

Também neste capítulo, Heleninha conta ao grupo do AA como Leonardo morreu. Bartolomeu acolhe Ivan. André fica sabendo que o patrocinador comprou a Estrela, uma égua campeã, para ele.

A novela "Vale Tudo", escrita por Manuela Dias, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.

