Uma atrás da outra: as duas novas maldades que Jaques comete em Dona de Mim

Colaboração para Splash, em São Paulo
Jaques (Marcello Novaes) em 'Dona de Mim'
Jaques (Marcello Novaes) em 'Dona de Mim' Imagem: Manoella Mello/Globo

Amanhã, quinta-feira (21) em "Dona de Mim" (Globo), Jaques (Marcello Novaes) fará duas maldades contra duas personagens inocentes.

O que vai acontecer

Tânia despista Ricardo sobre a tentativa de checar seu celular. Logo após essa cena, ela insinua a Samuel que é Ricardo quem comanda Jaques.

Jaques humilha Leo e ameaça deixá-la sem emprego. Mais tarde, o vilão repreende Sofia, e Leo se interpõe entre os dois, protegendo a menina.

Neste mesmo dia, o irmão de Abel admite que gosta de cuidar de Filipa e Nina. De forma surpreendente, Deco se apresenta a Jaques como namorado de Nina.

Ainda neste capítulo, Pam, Kami, Lorena e Natara se organizam contra as mudanças na fábrica, e Danilo registra.

A novela "Dona de Mim", escrita por Rosane Svartman, vai ao ar de segunda a sábado, às 19h30, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.

