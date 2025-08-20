Uma atrás da outra: as duas novas maldades que Jaques comete em Dona de Mim

Jaques humilha Leo e ameaça deixá-la sem emprego. Mais tarde, o vilão repreende Sofia, e Leo se interpõe entre os dois, protegendo a menina.

Neste mesmo dia, o irmão de Abel admite que gosta de cuidar de Filipa e Nina. De forma surpreendente, Deco se apresenta a Jaques como namorado de Nina.

Ainda neste capítulo, Pam, Kami, Lorena e Natara se organizam contra as mudanças na fábrica, e Danilo registra.

A novela "Dona de Mim", escrita por Rosane Svartman, vai ao ar de segunda a sábado, às 19h30, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.

