'Um mês de saudade', diz Gilberto Gil sobre morte de Preta

Em entrevista recente ao Fantástico, o músico falou sobre o agressivo câncer de intestino que Preta enfrentou por quase três anos, incluindo ida aos Estados Unidos para tratamento nos últimos meses. "Essa luta dela pela vida nos comovia e nos chamava à responsabilidade. O câncer é uma doença dura, pesada. Ela foi para lá para lutar, e isso também nos pertencia".

Estamos naturalmente tristes, tendo que nos acostumar com a perda, a falta. Preta era muito cheia de vida e intensa no sentido afetivo. Ao mesmo tempo, já vinha com uma luta prolongada nos últimos quase três anos. Essas pessoas, quando se vão, deixam um vácuo muito grande.

Preta Gil morreu aos 50 anos, em 20 de julho, nos Estados Unidos, em decorrência de complicações do câncer. Artista foi velada em cerimônia aberta para milhares de fãs no Theatro Municipal do Rio de Janeiro.

Homenagens dos amigos

Carol Dieckmmann fez uma poesia para a amiga. A atriz postou um vídeo que mandou para Ivete Sangalo em março, planejando um show de voz e violão com Preta Gil. Ela ressaltou que a amiga nunca parou de fazer planos e se declarou: "Eu te vejo em tudo que é bonito e alegre. Eu te vejo no sol que brilha, no vento que canta e, mais que tudo, quando olho pra dentro de mim. Você ESTÁ aqui. Te amo, Pre. E a saudade é o que mais quero sentir..."