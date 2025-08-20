Tatá Werneck se revolta após ator expor ajuda: 'Você perdeu uma amiga'

Tatá Werneck chamou a atenção do ator Paulo Ferreira publicamente após ele compartilhar, nas redes sociais, uma mensagem privada que havia recebido da apresentadora da Globo.
O que aconteceu
Conhecida por oferecer apoio a colegas de forma reservada, a humorista reprovou a atitude do ator. Ele, que diz sofrer perseguição pública, publicou prints de uma conversa entre os dois.
Paulo usou o Instagram ontem para agradecer o apoio de Tatá e compartilhar os print da conversa. "Quero deixar registrado aqui o meu profundo agradecimento a Tatá Werneck pelo apoio nesse momento tão difícil que venho enfrentando. Expliquei a ela um pouco da minha situação: nos últimos tempos tenho sido demitido de trabalhos sem explicações, o que me deixou em uma posição muito delicada. Estou lutando para me recolocar no mercado de trabalho com urgência e seguir em frente com dignidade. O apoio da Tatá significa muito, porque mostra que mesmo em meio às dificuldades existem pessoas que estendem a mão e acreditam que a justiça e a verdade prevalecem".
A publicação, no entanto, incomodou Tatá, que respondeu diretamente nos comentários: "Estou tentando te ajudar. Mas me expor como se fosse conivente com tudo isso foi um erro".
Você acabou de manipular a mensagem que te mandei. Mandei uma mensagem preocupada com você, dizendo que estava tomando um rumo errado. E você me expõe. Não sou conivente com o que está fazendo de maneira nenhuma. E agora você perdeu uma amiga. Tata Werneck
Em seguida, ele comentou a situação após mensagem de seguidora. "Pessoas públicas, com tanta visibilidade, deveriam usar essa voz para apoiar o ser humano — e não para expor ou descredibilizar, como foi feito. Tata Werneck, o que você ganha tentando me deslegitimar? Defender um amigo é compreensível, mas não se deve fazer isso à custa da dor de alguém. Eu não peço dinheiro, não peço privilégios, só peço o que é meu por direito: dignidade e a chance de estar com a minha filha. O mínimo que espero é respeito".
Quem é Paulo Ferreira
Ator já protagonizou a minissérie "A Pedra do Reino" (2007) e participou da novela "Um Lugar ao Sol" (2021), ambas na Globo. Além de ator, ele é diretor e chef de cozinha.
Nos últimos tempos, relatou instabilidade profissional, dificuldades financeiras e pessoais, incluindo suposta "campanha difamatória" e "retaliações". Já falou sobre questões relacionadas ao convívio com a filha de 14 anos, uma queixa policial aberta por ex-namorada em 2022 e suposta internação à força pelo ator Renato Góes, seu ex-amigo.
