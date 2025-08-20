Tatá Werneck se revolta após ator expor ajuda: 'Você perdeu uma amiga'

A publicação, no entanto, incomodou Tatá, que respondeu diretamente nos comentários: "Estou tentando te ajudar. Mas me expor como se fosse conivente com tudo isso foi um erro".

Você acabou de manipular a mensagem que te mandei. Mandei uma mensagem preocupada com você, dizendo que estava tomando um rumo errado. E você me expõe. Não sou conivente com o que está fazendo de maneira nenhuma. E agora você perdeu uma amiga. Tata Werneck

Em seguida, ele comentou a situação após mensagem de seguidora. "Pessoas públicas, com tanta visibilidade, deveriam usar essa voz para apoiar o ser humano — e não para expor ou descredibilizar, como foi feito. Tata Werneck, o que você ganha tentando me deslegitimar? Defender um amigo é compreensível, mas não se deve fazer isso à custa da dor de alguém. Eu não peço dinheiro, não peço privilégios, só peço o que é meu por direito: dignidade e a chance de estar com a minha filha. O mínimo que espero é respeito".

Quem é Paulo Ferreira

Ator já protagonizou a minissérie "A Pedra do Reino" (2007) e participou da novela "Um Lugar ao Sol" (2021), ambas na Globo. Além de ator, ele é diretor e chef de cozinha.

Nos últimos tempos, relatou instabilidade profissional, dificuldades financeiras e pessoais, incluindo suposta "campanha difamatória" e "retaliações". Já falou sobre questões relacionadas ao convívio com a filha de 14 anos, uma queixa policial aberta por ex-namorada em 2022 e suposta internação à força pelo ator Renato Góes, seu ex-amigo.