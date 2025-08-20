SplashUOL
Assine UOL
Vale Tudo

Solange perde os bebês em 'Vale Tudo'? Saiba se houve tragédia na 1ª versão

Colaboração para Splash, em São Paulo
Solange (Alice Wegmann) em 'Vale Tudo'
Solange (Alice Wegmann) em 'Vale Tudo' Imagem: Reprodução/Globo

Solange (Alice Wegmann) está grávida de gêmeos, frutos de uma recaída que teve com Afonso (Humberto Carrão), e sofreu um golpe de Maria de Fátima (Bella Campos). Será que ela perde os bebês?

Como foi na 1ª versão e como deve ser no remake

Na primeira versão, de 1988, Solange, vivida por Lídia Brondi, também ficou grávida, mas de um bebê só. Na reta final, ela teve uma filha, Marcinha, fruto de sua relação com Afonso (Cássio Gabus Mendes), que descobriu a criança somente nos últimos capítulos e se casou com a amada.

Desta vez, Solange não espera apenas um bebê, mas gêmeos, e sofre golpe de Maria de Fátima. A ardilosa pensa em sabotar os medicamentos de Solange para fazê-la perder os bebês. Esse plano, no entanto, não dá certo.

Afonso (Humberto Carrão) em 'Vale Tudo'
Afonso (Humberto Carrão) em 'Vale Tudo' Imagem: Divulgação/Globo

A gravidez ocorre enquanto Afonso enfrenta uma batalha contra a leucemia, algo que também não ocorreu em 1988. Essa mudança intensificou o drama, criando momentos de forte emoção, como a cena em que o personagem grava um vídeo para os filhos que ainda estão no ventre da mãe.

Na primeira versão, não houve tragédia envolvendo a gestação e, até agora, o remake também não indica que Solange perderá os gêmeos. Pelo contrário, a gravidez da personagem é mostrada como uma esperança em meio às dificuldades de Afonso.

A dúvida, na verdade, está no destino do casal: se o herdeiro da TCA resistirá à doença. Um dos desfechos possíveis é Afonso perder a luta contra o câncer e não ver seus filhos crescerem. Com receio disso acontecer, o ricaço grava um vídeo carinhoso para as crianças.

'Vale Tudo': quem vai matar Odete Roitman?

1.193 votos
Imagem
Fábio Rocha/Globo
Imagem
Divulgação/Globo
Imagem
Manoella Mello/Globo
Imagem
Manoella Mello/Globo
Imagem
Fabio Rocha/Globo
Imagem
Fábio Rocha/Globo
Imagem
Marcos Serra Lima/Globo
Imagem
Marcos Serra Lima/Globo
Imagem
Reprodução/Instagram
Imagem
Manoella Mello/Globo
Imagem
Fábio Rocha/Globo
1.193 votos

Deixe seu comentário

O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.