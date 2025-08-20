Solange perde os bebês em 'Vale Tudo'? Saiba se houve tragédia na 1ª versão

Desta vez, Solange não espera apenas um bebê, mas gêmeos, e sofre golpe de Maria de Fátima. A ardilosa pensa em sabotar os medicamentos de Solange para fazê-la perder os bebês. Esse plano, no entanto, não dá certo.

Afonso (Humberto Carrão) em 'Vale Tudo' Imagem: Divulgação/Globo

A gravidez ocorre enquanto Afonso enfrenta uma batalha contra a leucemia, algo que também não ocorreu em 1988. Essa mudança intensificou o drama, criando momentos de forte emoção, como a cena em que o personagem grava um vídeo para os filhos que ainda estão no ventre da mãe.

Na primeira versão, não houve tragédia envolvendo a gestação e, até agora, o remake também não indica que Solange perderá os gêmeos. Pelo contrário, a gravidez da personagem é mostrada como uma esperança em meio às dificuldades de Afonso.

A dúvida, na verdade, está no destino do casal: se o herdeiro da TCA resistirá à doença. Um dos desfechos possíveis é Afonso perder a luta contra o câncer e não ver seus filhos crescerem. Com receio disso acontecer, o ricaço grava um vídeo carinhoso para as crianças.