Solange perde os bebês em 'Vale Tudo'? Saiba se houve tragédia na 1ª versão

Solange (Alice Wegmann) está grávida de gêmeos, frutos de uma recaída que teve com Afonso (Humberto Carrão), e sofreu um golpe de Maria de Fátima (Bella Campos). Será que ela perde os bebês?
Como foi na 1ª versão e como deve ser no remake
Na primeira versão, de 1988, Solange, vivida por Lídia Brondi, também ficou grávida, mas de um bebê só. Na reta final, ela teve uma filha, Marcinha, fruto de sua relação com Afonso (Cássio Gabus Mendes), que descobriu a criança somente nos últimos capítulos e se casou com a amada.
Desta vez, Solange não espera apenas um bebê, mas gêmeos, e sofre golpe de Maria de Fátima. A ardilosa pensa em sabotar os medicamentos de Solange para fazê-la perder os bebês. Esse plano, no entanto, não dá certo.
A gravidez ocorre enquanto Afonso enfrenta uma batalha contra a leucemia, algo que também não ocorreu em 1988. Essa mudança intensificou o drama, criando momentos de forte emoção, como a cena em que o personagem grava um vídeo para os filhos que ainda estão no ventre da mãe.
Na primeira versão, não houve tragédia envolvendo a gestação e, até agora, o remake também não indica que Solange perderá os gêmeos. Pelo contrário, a gravidez da personagem é mostrada como uma esperança em meio às dificuldades de Afonso.
A dúvida, na verdade, está no destino do casal: se o herdeiro da TCA resistirá à doença. Um dos desfechos possíveis é Afonso perder a luta contra o câncer e não ver seus filhos crescerem. Com receio disso acontecer, o ricaço grava um vídeo carinhoso para as crianças.
