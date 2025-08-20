A Fazenda: Expulsão fez bem para Sheherazade? Veja análise de Chico Barney

O colunista Chico Barney analisou no Central Splash de hoje as declarações de Rachel Sheherazade sobre a expulsão dela em A Fazenda.
Para ele, o episódio, apesar do impacto negativo, beneficiou a imagem da jornalista, que deixou o reality no auge e foi vista como injustiçada. A saída polêmica ocorreu após agressão a Jenny Miranda e gerou debate sobre limites em realities.
Estava no contrato, foi justo e concordo plenamente com ela. Mas acho que daria ter feito outras coisas. Não precisava ter dado um safanão na Jenny Miranda. Foi uma pena ela ter sido expulsa, mas ao mesmo tempo, que episódio clássico e especial!
Fez bem para ela. Ela saiu por cima, como injustiçada. Saiu no auge. A melhor coisa que tem é sair no auge. Chico Barney
'Perfil comunicativo impulsionou Sheherazade', diz Bárbara Saryne
No programa de Splash, Bárbara Saryne destacou que o perfil comunicativo de Rachel Sheherazade foi fundamental para seu sucesso no programa. Ela defendeu que realities ganham com participantes que sabem argumentar.
Esse perfil da Rachel Sheherazade, de falar bem, ser boa de comunicação, chama atenção. Reality show precisa disso: do argumento e de pessoas que exponham ideias. Não é ir para a briga física! Bárbara Saryne
