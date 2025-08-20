A Fazenda: Expulsão fez bem para Sheherazade? Veja análise de Chico Barney

O colunista Chico Barney analisou no Central Splash de hoje as declarações de Rachel Sheherazade sobre a expulsão dela em A Fazenda.

Para ele, o episódio, apesar do impacto negativo, beneficiou a imagem da jornalista, que deixou o reality no auge e foi vista como injustiçada. A saída polêmica ocorreu após agressão a Jenny Miranda e gerou debate sobre limites em realities.