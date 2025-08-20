Sem função, Bartolomeu vira o jogo e trucida Odete sem dó em 'Vale Tudo'

Bartolomeu, personagem de Luís Melo em "Vale Tudo" (Globo), vai se destacar em cenas cheias de tensão nos próximos capítulos.
- Quer ficar por dentro de tudo o que rola no mundo das novelas? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.
O que vai acontecer
Bartolomeu vai investigar Gerson (Tatsu Carvalho), o agente da Receita Federal que armou contra Ivan (Renato Góes). Ao saber do ocorrido, o pai de Ivan entra em ação para tentar descobrir se há ligação entre o fiscal e Odete (Débora Bloch).
O jornalista arma uma emboscada em um restaurante para desmascarar o plano de Odete. Ele propõe a Gerson um esquema de compras ilegais na alfândega e grava tudo com uma câmera escondida. Ivan observa tudo do lado de fora.
Ivan será solto após Aldeíde (Karine Teles) pagar a fiança do amigo. Essa é uma das mudanças ocorridas na versão original, de 1988, na qual Ivan ficou preso por dois anos.
Mais tarde, com a gravação em mãos, Ivan, já solto, confronta Gerson. O objetivo: forçar o fiscal a confessar que o suborno foi armado por Odete Roitman.
A novela "Vale Tudo", escrita por Manuela Dias, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.