Rodrigo Santoro analisa carreira internacional: 'Carrego DNA brasileiro'

Prestes a estrear em "O Último Azul" (Gabriel Mascaro), Rodrigo Santoro recebeu uma nova homenagem neste sábado, no 53° Festival de Cinema de Gramado.
Em entrevista ao videocast Plano Geral, o ator diz que se emocionou ao receber o Kikito de Cristal, troféu que reconhece seu talento e contribuição ao cinema. "Ainda estou elaborando o que aconteceu ontem à noite. Nem dormi direito", conta. "Foi muito bonito este reconhecimento pela trajetória internacional. Eu nunca tinha recebido esse reconhecimento no Brasil, só fora dele (...) Foi um mergulho na minha trajetória e fiquei emocionado".
Rodrigo, que completa 50 anos amanhã, diz que pretende investir ainda mais em produções nacionais e avaliou sua carreira fora do país, que abrange filmes como "300" e "Ben-Hur". "É uma honra e uma grande alegria ver o Brasil sendo reconhecido pela sua arte", diz. "Tenho muito orgulho de fazer parte disso".
Fui fazendo minha estrada, nunca separei minha carreira do Brasil e de fora dele. As oportunidades foram surgindo em ambientes e idiomas diferentes, mas nunca deixei de ser brasileiro (...) Carrego comigo meu DNA, quem eu sou Rodrigo Santoro
Desde novo, o ator decidiu que não deixaria o Brasil e, até hoje, ressalta a "liberdade" que é poder atuar em seu próprio idioma. "Sempre trabalhei à base de visto. Minha base sempre foi o Brasil, apesar de eu ter passado muito tempo fora", diz. "Sempre achei fundamental não me perder; não queria perder as partes que me fazem ser quem eu sou. Para mim, é pé no chão."
O artista ainda destacou seu trabalho em "O Último Azul", filme que estreia na próxima semana e já está na mira dos festivais internacionais. O cinema independente é onde eu comecei e para onde eu sempre retorno. Minha lógica está nisso: em grandes histórias, independente do orçamento. E este é o caso de 'O Último Azul'", diz.
Gero Camilo renasce com 'Papagaios'
Após estrelar clássicos como "Bicho de Sete Cabeças" e "Carandiru", Gero Camilo renasce com "Papagaios", longa de Douglas Soares.
Ainda sem data de estreia oficial, o filme foi exibido no Festival de Gramado no último domingo. A produção é um suspense que acompanha Tunico, um "papagaio de pirata" famoso no Rio de Janeiro, e Beto, um jovem misterioso que se torna seu aprendiz, na busca incessante por fama.
O ator lembra que "estranhou" a construção da trama quando leu o roteiro pela primeira vez, mas gostou do desafio de "se desconstruir" esteticamente em frente à câmera. "Senti um estranhamento logo que vi o roteiro", lembra Gero Camilo em entrevista. "Mas fomos firmes na ideia da estranheza".
Em conversa com a imprensa, Gero Camilo chegou a dizer que estava desiludido com o cinema brasileiro e que este seria seu último filme. "Disse que cansou de ver histórias de nordestinos sendo contadas por sudestinos", explica Vitor Búrigo no Plano Geral. "Mas quando [ele] conversou com o diretor no set e viu seu olhar de sonhador, não quis decepcionar. E ele renasceu; disse que nunca foi tão feliz em um set como aquele".
'Nó' leva dilemas da mãe contemporânea a Gramado
Outro destaque do festival foi "Nó", filme de estreia de Laís Melo no universo dos longa-metragens.
Ainda sem sinopse, o filme aborda temas como a maternidade e infância. "Como toda mãe contemporânea, a protagonista sente culpa por trabalhar demais", explica a jornalista Flávia Guerra. "São muitos pratinhos para ela equilibrar, e essa mulher está exausta (...) E isso se materializa no corpo dela".
Em entrevista, a diretora comentou sobre como o filme "furou a bolha" ao ser escalado para o festival, apesar de ter um baixo orçamento. "Sempre vi o festival com um perfil de filmes com uma linha diferente, com maiores orçamentos e que dialogam um pouco mais com a narrativa comercial e com nomes e rostos mais conhecidos", avalia. "Estar aqui é uma satisfação muito grande".
Vitor Búrigo avalia a direção como "impecável" e "sutil". "Gramado começou muito bem", avalia. "Foi uma ousadia trazer esse filme e colocá-lo no fim de semana da abertura da mostra competitiva".
