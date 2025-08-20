Rodrigo Santoro analisa carreira internacional: 'Carrego DNA brasileiro'

Prestes a estrear em "O Último Azul" (Gabriel Mascaro), Rodrigo Santoro recebeu uma nova homenagem neste sábado, no 53° Festival de Cinema de Gramado.

Em entrevista ao videocast Plano Geral, o ator diz que se emocionou ao receber o Kikito de Cristal, troféu que reconhece seu talento e contribuição ao cinema. "Ainda estou elaborando o que aconteceu ontem à noite. Nem dormi direito", conta. "Foi muito bonito este reconhecimento pela trajetória internacional. Eu nunca tinha recebido esse reconhecimento no Brasil, só fora dele (...) Foi um mergulho na minha trajetória e fiquei emocionado".

Rodrigo, que completa 50 anos amanhã, diz que pretende investir ainda mais em produções nacionais e avaliou sua carreira fora do país, que abrange filmes como "300" e "Ben-Hur". "É uma honra e uma grande alegria ver o Brasil sendo reconhecido pela sua arte", diz. "Tenho muito orgulho de fazer parte disso".