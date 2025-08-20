Resumo novela 'Vale Tudo' da semana: confira capítulos de 21/8 a 30/8

Odete afirma a Heleninha, Afonso e Celina que Ivan agiu por conta própria. Aldeíde se oferece para ajudar a pagar a fiança de Ivan. Sardinha procura Afonso dizendo que tem provas contra Maria de Fátima. Afonso fica atordoado com todas as provas e informações apresentadas por Sardinha. Marco Aurélio revela a Freitas um plano de enriquecimento ilícito. Afonso flagra Maria de Fátima com César. Heleninha conta ao grupo do AA como Leonardo morreu. Bartolomeu acolhe Ivan. Celina chama Odete, ao ver Maria de Fátima discutindo com Afonso. Maria de Fátima mente para Afonso dizendo que o filho que espera pode ser dele.

Sexta, 22 de agosto

Afonso expulsa Maria de Fátima de casa e termina a relação com ela. Celina impede que Maria de Fátima leve as roupas que comprou com o dinheiro de sua família. André fica sabendo que o patrocinador comprou a Estrela, uma égua campeã, para ele. Odete tem embate com Maria de Fátima, que acaba contando que Celina é sócia de Raquel. Odete se sente traída por Celina e ameaça contar a Heleninha sobre a sociedade da irmã com Raquel. Maria de Fátima chega ao apart hotel e vê que César retirou seus pertences do apartamento. Olavo sugere que Maria de Fátima peça ajuda a Raquel. Bartolomeu diz a Eunice que está vasculhando a vida de Gerson. Afonso procura Solange para pedir desculpas. Marco Aurélio manda Freitas demitir César. Aldeíde empresta o dinheiro da fiança, e Ivan é liberado da cadeia. Odete ameaça contar sobre a sociedade de Celina com Raquel se a irmã não vender a parte dela na Paladar.

Sábado, 23 de agosto

Celina é obrigada a vender a sua parte na Paladar a Odete. Marina pede a Maria de Fátima para ela não mandar mais mensagem a ela. Maria de Fátima pede apoio a Leila. César deixa claro a Maria de Fátima que a relação entre eles terminou. Odete surpreende a todos da Paladar ao avisar que a empresa vai fechar. Raquel recebe uma notificação judicial para liberar o imóvel até o dia seguinte.

Segunda, 25 de agosto