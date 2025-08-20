Quem era a veterana da TV americana assassinada pelo próprio filho

Uma maquiadora e cabeleireira muito conhecida na TV americana foi assassinada pelo próprio filho na região de Washington, DC, nos Estados Unidos, no domingo.
O que aconteceu
Travis Renee Baldwin, 57, teria sido alvejada com tiros pelo filho de 27 anos, Logan Chrisinger, dentro do apartamento onde morava. A informação é da Fox TV.
Ela foi levada às pressas para um hospital próximo, mas não resistiu. O filho permaneceu no local e está detido sem direito a fiança no Centro de Detenção do Condado de Arlington.
Quem era ela?
Veterana na TV, Baldwin estava trabalhando no canal Newsmax há cerca de três anos. A jornalista Van Susteren lamentou a morte. "Que tristeza! Minha maquiadora da Newsmax por 3 anos e meio, anos na ABC, na ESPN etc. E amiga de todos os seus colegas foi assassinada no fim de semana", escreveu no X.
Ela fez minha maquiagem na sexta-feira para o programa e, claro, nunca imaginei que seria a última vez que a veria. Van Susteren
A produtora da Newsmax disse que Baldwin sustentava a família. "Renee tinha um coração generoso e um espírito cigano, mas, na verdade, ela era uma guerreira silenciosa, que sustentava sua família e carregava o peso de uma casa em seus ombros — sem reclamar", escreveu Marisela Ramirez.
Chrisinger, o filho da maquiadora, é acusado de homicídio de primeiro grau, lesão corporal dolosa agravada e uso de arma de fogo na prática de um crime grave. Procurada pelo The Post, a Newsmax não respondeu à tentativa de contato.
