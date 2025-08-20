Quem era a veterana da TV americana assassinada pelo próprio filho

Quem era ela?

Veterana na TV, Baldwin estava trabalhando no canal Newsmax há cerca de três anos. A jornalista Van Susteren lamentou a morte. "Que tristeza! Minha maquiadora da Newsmax por 3 anos e meio, anos na ABC, na ESPN etc. E amiga de todos os seus colegas foi assassinada no fim de semana", escreveu no X.

Ela fez minha maquiagem na sexta-feira para o programa e, claro, nunca imaginei que seria a última vez que a veria. Van Susteren

A produtora da Newsmax disse que Baldwin sustentava a família. "Renee tinha um coração generoso e um espírito cigano, mas, na verdade, ela era uma guerreira silenciosa, que sustentava sua família e carregava o peso de uma casa em seus ombros — sem reclamar", escreveu Marisela Ramirez.

Chrisinger, o filho da maquiadora, é acusado de homicídio de primeiro grau, lesão corporal dolosa agravada e uso de arma de fogo na prática de um crime grave. Procurada pelo The Post, a Newsmax não respondeu à tentativa de contato.