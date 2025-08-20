Quem é Olívia em 'Dona de Mim'? Segredo explode e muda a vida de 3 pessoas

Olívia é um nome que vem ganhando mais destaque em cenas decisivas de "Dona de Mim" (Globo). Mas quem é ela? Entenda a seguir.
O que aconteceu
Olívia foi casada com Abel (Tony Ramos) e é mãe biológica de Ayla (Bel Lima) e Davi (Rafael Vitti) e adotiva de Samuel (Juan Paiva). Ao lado do empresário, criou os três filhos e faleceu bem antes do marido. Até então, a personagem não apareceu na novela das 19h.
Em breve, Jaques (Marcello Novaes) descobrirá que Abel é estéril. Ele terá acesso a exames antigos que o irmão falecido fez e concluirá que o personagem de Tony Ramos não podia ter filhos.
A partir daí, flashbacks mostrarão que Jaques teve um caso com Olívia, que será interpretada por Andrezza Abreu. O vilão chega a abrir o jogo com Davi sobre o envolvimento que teve com a mãe do rapaz.
Com a descoberta dos exames de Abel, Jaques conclui que tanto Davi quanto Ayla são seus filhos. No flashback em que Olívia aparece, há uma discussão entre ela e Jaques (vivido por Diogo Novaes) sobre ele deixá-la em paz em seu casamento com Abel.
A novela "Dona de Mim", escrita por Rosane Svartman, vai ao ar de segunda a sábado, às 19h30, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.
