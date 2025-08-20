Quem é Olívia em 'Dona de Mim'? Segredo explode e muda a vida de 3 pessoas

Em breve, Jaques (Marcello Novaes) descobrirá que Abel é estéril. Ele terá acesso a exames antigos que o irmão falecido fez e concluirá que o personagem de Tony Ramos não podia ter filhos.

Jaques (Marcello Novaes) em 'Dona de Mim' Imagem: Manoella Mello/Globo

A partir daí, flashbacks mostrarão que Jaques teve um caso com Olívia, que será interpretada por Andrezza Abreu. O vilão chega a abrir o jogo com Davi sobre o envolvimento que teve com a mãe do rapaz.

Com a descoberta dos exames de Abel, Jaques conclui que tanto Davi quanto Ayla são seus filhos. No flashback em que Olívia aparece, há uma discussão entre ela e Jaques (vivido por Diogo Novaes) sobre ele deixá-la em paz em seu casamento com Abel.

A novela "Dona de Mim", escrita por Rosane Svartman, vai ao ar de segunda a sábado, às 19h30, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.