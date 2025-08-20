Quem é Gato Preto, influenciador envolvido em acidente com Porsche em SP

Ele tem um filho com Nicolly Rodrigues. O influenciador já contou que ainda estava "acompanhado" quando conheceu Bia Miranda, neta da cantora Gretchen.

Conheci ela na balada. Eu estava na balada, no meu camarote. Eu estava acompanhado ainda, inclusive. Eu e a pessoa que estava comigo, e a Ana Beatriz com Maya Massafera, amigos delas em comum. Samuel, no Instagram

Alvo de operação Polícia Civil do Rio de Janeiro. No início deste mês, ele foi alvo de investigação sobre esquema de promoção ilegal de jogos de azar on-line, como o popular "Jogo do Tigrinho". A Operação Desfortuna cumpriu 31 mandados de busca e apreensão contra 15 alvos, incluindo Bia, DJ Buarque, ex de Bia, e outros influenciadores.

Romance complicado

O relacionamento com Bia Miranda, incluenciadora com mais de 5 milhões de seguidores, é conturbado. Eles anunciaram o namoro em agosto de 2024. A influenciadora anunciou a gravidez um dia após o primeiro término com Gato Preto, que já postava fotos em um motel com outra.