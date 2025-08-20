Quem é Gato Preto, influenciador envolvido em acidente com Porsche em SP

Samuel Sant'anna, conhecido como "Gato Preto" nas redes sociais, foi preso hoje após se envolver em um acidente na capital paulista. Ele teria furado um semafóro fechado e colidido em um carro na Avenida Faria Lima.
Quem é o "Gato Preto"?
Influenciador digital tem 31 anos. Seguido por quase 200 mil pessoas no Instagram, compartilha conteúdos de ostentação e humor.
Ostenta correntes, carros e imóveis de luxo e dinheiro vivo. O rapaz exibe vários carros de luxo, maços de dinheiro e joias.
Ele tem um filho com Nicolly Rodrigues. O influenciador já contou que ainda estava "acompanhado" quando conheceu Bia Miranda, neta da cantora Gretchen.
Conheci ela na balada. Eu estava na balada, no meu camarote. Eu estava acompanhado ainda, inclusive. Eu e a pessoa que estava comigo, e a Ana Beatriz com Maya Massafera, amigos delas em comum. Samuel, no Instagram
Alvo de operação Polícia Civil do Rio de Janeiro. No início deste mês, ele foi alvo de investigação sobre esquema de promoção ilegal de jogos de azar on-line, como o popular "Jogo do Tigrinho". A Operação Desfortuna cumpriu 31 mandados de busca e apreensão contra 15 alvos, incluindo Bia, DJ Buarque, ex de Bia, e outros influenciadores.
Romance complicado
O relacionamento com Bia Miranda, incluenciadora com mais de 5 milhões de seguidores, é conturbado. Eles anunciaram o namoro em agosto de 2024. A influenciadora anunciou a gravidez um dia após o primeiro término com Gato Preto, que já postava fotos em um motel com outra.
Bia chegou a dizer que tinha perdido o bebê. Ela contou que depois descobriu que estava grávida de gêmeos, e perdeu um dos bebês.
No início de junho, Bia disse ter sofrido violência doméstica do companheiro. Ela narrou nas redes sociais que levou um murro na cara e foi alvo de enforcamento pelo influencer, após ter sido ameaçada de ficar sem a filha pelo namorado. Ele negou e disse que se tratava de uma briga por ela ter preferido um after em vez de voltar para casa com ele
Inicialmente, negou ser pai de filho de Bia Miranda. Nos comentários de uma publicação feita anteriormente, em que simulava bater em uma mulher com um pão, ele negou ser o pai de Maysha. "Ta aí Bia, o pai da sua filha", escreveu uma seguidora. "Não sou o pai da criança", respondeu Gato Preto.
Quis fazer exame de DNA. Na época, o influenciador disse nos Stories que pretende fazer um exame de DNA para saber se é o pai de Maysha.
