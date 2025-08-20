Quem é Bia Miranda, influenciadora envolvida em acidente com Porsche em SP

Em agosto de 2024, ela assumiu o relacionamento com Samuel Sant'anna da Costa, o Gato Preto. A influenciadora anunciou a segunda gravidez e ele negou que era pai do bebê, mas depois reconheceu oficialmente a paternidade de Maysha, nascida em abril deste ano.

Tanto durante sua participação no reality quanto nas redes sociais, Bia expôs o relacionamento conturbado com a mãe. "É uma pessoa em quem não consigo acreditar. Pode falar tudo, mas não consigo ver verdade no que ela fala. Ela já falou tanto e sempre fez a mesma coisa. Agora, como meu pai fala, é melhor perdoar para Deus e me manter afastada mesmo", declarou em outubro do ano passado. Jenny, por sua vez, pediu perdão publicamente à filha no mês passado durante participação em um podcast.

Em seus perfis no Instagram, Bia compartilhou ontem imagens de sua casa após a passagem dos policiais. Segundo ela, "o computador das crianças foi para o ralo", mostrando o equipamento no chão. Logo depois, a influenciadora voltou a postar sobre a viagem que está fazendo para Fortaleza, seguida de dancinhas.

Bia e outros 14 influenciadores foram alvos de uma operação da Polícia Civil do Rio de Janeiro no dia 7 de agosto. Segundo as autoridades, o grupo faz parte de um suposto esquema de promoção ilegal de jogos de azar como o "Tigrinho" por meio de redes sociais.

O acidente

Porsche 911 conversível na qual casal estava ficou destruída no acidente, que aconteceu perto da rua Elvira Ferraz. A colisão aconteceu por volta das 6h30, segundo ocorrência policial.