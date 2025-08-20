Quem é Bia Miranda, influenciadora envolvida em acidente com Porsche em SP

Bia Miranda e Samuel Sant'Anna, conhecido como "Gato Preto", sofreram um acidente de carro na manhã de hoje em São Paulo. A influenciadora é ex-participante da Fazenda e tem ligações com a família de Gretchen.
Quem é a influenciadora
Anna Beatryz Ferracini Ribeiro tem 6,3 milhões de seguidores somente no Instagram. No perfil oficial, são 5,3 milhões. Em uma conta descrita como "reserva", ela acumula mais 1 milhão de seguidores.
Bia adotou o sobrenome da família da dançarina Gretchen. Jenny, mãe da influenciadora, namorou Thammy Miranda, um dos filhos de Gretchen, em 2010. Mesmo após o término do relacionamento, ela manteve contato com a ex-sogra, que passou a se referir à Jenny como "filha".
Gretchen deu início ao processo formal de adoção de Jenny, mas ele nunca foi formalizado na Justiça. As duas romperam relações posteriormente.
Bia ficou em segundo lugar no reality show "A Fazenda" em 2022. Além dos prêmios conquistados ao longo do programa, ela ganhou um carro zero quilômetro pela colocação na final, quando recebeu pouco mais de 35% dos votos. A atriz Bárbara Borges foi a campeã daquela edição.
A influenciadora revelou em 2023 que a maior parte de sua renda mensal vinha de contratos para publicidade no Instagram. Na época, ela afirmou ao "Domingo Espetacular", da TV Record, que ganhava cerca de R$ 86 mil por dia com seu trabalho.
Em 2023, Bia anunciou a gravidez de seu primeiro filho, Kaleb. O menino é fruto do relacionamento com Rafael da Rocha Buarque, o DJ Buarque, também investigado na operação da Polícia Civil.
Em agosto de 2024, ela assumiu o relacionamento com Samuel Sant'anna da Costa, o Gato Preto. A influenciadora anunciou a segunda gravidez e ele negou que era pai do bebê, mas depois reconheceu oficialmente a paternidade de Maysha, nascida em abril deste ano.
Tanto durante sua participação no reality quanto nas redes sociais, Bia expôs o relacionamento conturbado com a mãe. "É uma pessoa em quem não consigo acreditar. Pode falar tudo, mas não consigo ver verdade no que ela fala. Ela já falou tanto e sempre fez a mesma coisa. Agora, como meu pai fala, é melhor perdoar para Deus e me manter afastada mesmo", declarou em outubro do ano passado. Jenny, por sua vez, pediu perdão publicamente à filha no mês passado durante participação em um podcast.
Em seus perfis no Instagram, Bia compartilhou ontem imagens de sua casa após a passagem dos policiais. Segundo ela, "o computador das crianças foi para o ralo", mostrando o equipamento no chão. Logo depois, a influenciadora voltou a postar sobre a viagem que está fazendo para Fortaleza, seguida de dancinhas.
Bia e outros 14 influenciadores foram alvos de uma operação da Polícia Civil do Rio de Janeiro no dia 7 de agosto. Segundo as autoridades, o grupo faz parte de um suposto esquema de promoção ilegal de jogos de azar como o "Tigrinho" por meio de redes sociais.
O acidente
Porsche 911 conversível na qual casal estava ficou destruída no acidente, que aconteceu perto da rua Elvira Ferraz. A colisão aconteceu por volta das 6h30, segundo ocorrência policial.
Porsche teria batido em um carro de passeio e colidido em um semáforo em seguida. Ao UOL, a CET informou que a faixa esquerda da via seguia bloqueada às 10h20.
Uma pessoa que estava no carro de passeio precisou ser socorrida a um pronto-socorro de Moema. A vítima foi encaminhada ao PS Alvorada e a Polícia Militar informou que o ferido era um homem, mas não disse qual era o estado de saúde dele.
Polícia foi acionada para fazer bafômetro no motorista da Porsche, mas ele não foi encontrado no local. Não há informações sobre quem estaria dirigindo o veículo ocupado pelo casal no momento do acidente. Nenhum boletim de ocorrência foi registrado até o momento, segundo a Polícia Civil.
Em publicação nas redes sociais, Gato Preto confirmou que se envolveu em um acidente e machucou a mão. Ele publicou uma foto indo para casa depois da colisão. A imagem na qual ele confirma que sofreu um acidente e mostra a mão machucada foi apagada minutos depois da rede social.
*Com informações do Estadão Conteúdo e reportagem publicada em 08/08/2025.
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.