Saiba o motivo da ausência de Ana Maria Braga no Mais Você de hoje

Ana Maria Braga, 76, se ausentou do Mais Você (Globo) para se preparar para a final do Chef de Alto Nível, que acontece amanhã, ao vivo.

A apresentadora já havia se ausentado do programa matinal durante as gravações iniciais do reality de culinária.

A final é disputada pelos participantes Arika, Lira e Mamede, que concorrem pelos prêmios de R$ 500 mil, mentoria exclusiva com os chefs Alex Atala, Jefferson Rueda e Renata Vanzetto, e uma "imersão" na rede de restaurantes Outback, patrocinador oficial do programa. O último episódio vai ao ar amanhã, depois da novela "Vale Tudo" (Globo).