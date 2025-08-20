Influencer bolsonarista diz que decisão de Trump afeta Anitta e Felipe Neto

Postagem de Paulo Figueiredo no X citando Anitta e Felipe Neto Imagem: Reprodução/X

Aliado de Bolsonaro e neto de João Figueiredo

Figueiredo Filho é neto do ex-presidente João Figueiredo, que foi o último mandatário da ditadura militar entre os anos de 1979 e 1985. O regime foi iniciado por um golpe militar em 1964 e durou 21 anos.

Foi sócio de Trump na construção do Trump Hotel no Rio (que depois perdeu a marca e se tornou Hotel Ish). "Eu sou latino e Donald Trump me trata estupendamente. A quantidade de latinos que trabalham para ele é imensa, as babás dos netos dele são mexicanas... Essa imagem de racista que tentam construir não existe", disse ao El País em 2015.

Em 2019, foi preso em Miami. Ele estava acusado de envolvimento no pagamento de propinas a diretores do BRB, banco do Distrito Federal, em troca de recursos para a construção do Trump Hotel na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio.

Virou comentarista da Jovem Pan em 2020. Em sua passagem pelo canal, incitou extremistas bolsonaristas a deflagrarem uma guerra civil no Brasil, chamou de "estupidez" os atos de vandalismo praticados pelo apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) em 8 de janeiro, entre outros. Ele foi demitido da emissora em 2023.