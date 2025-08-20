O que é o 'Vampetaço'? Veja significado e o que o jogador disse sobre ele

O "Vampetaço" se tornou um dos maiores memes brasileiros dos últimos tempos. Uma foto do ex-jogador de futebol Vampeta nu é utilizada com grande frequência para representar repúdio - ou apenas trollagem. Você ainda não sabe para que serve a brincadeira?

O que é o "Vampetaço"?

Meme é utilizado como protesto. A brincadeira é um movimento com uma série de postagens da foto de Vampeta nu como forma de "trollar", protestar ou cancelar a atitude de um internauta.

Origem da foto? Os registros foram retirados da extinga revista G Magazine de 1999. As fotos são uma forma de tirar o foco de algum debate ou constranger quem está "causando" nas redes sociais.