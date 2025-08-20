O que é o 'Vampetaço'? Veja significado e o que o jogador disse sobre ele

O "Vampetaço" se tornou um dos maiores memes brasileiros dos últimos tempos. Uma foto do ex-jogador de futebol Vampeta nu é utilizada com grande frequência para representar repúdio - ou apenas trollagem. Você ainda não sabe para que serve a brincadeira?
O que é o "Vampetaço"?
Meme é utilizado como protesto. A brincadeira é um movimento com uma série de postagens da foto de Vampeta nu como forma de "trollar", protestar ou cancelar a atitude de um internauta.
Origem da foto? Os registros foram retirados da extinga revista G Magazine de 1999. As fotos são uma forma de tirar o foco de algum debate ou constranger quem está "causando" nas redes sociais.
Onde encontrar o "Vampetaço"? O meme, geralmente, é achado em perfis de nomes com influência nas redes sociais. Os internautas compartilham a imagem do ensaio de Vampeta para combater alguma manifestação considerada inapropriada.
Quando o meme voltou a viralizar? O meme foi usado pelos brasileiros em massa contra o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, entre os meses de julho e agosto de 2025. A ação foi um protesto pela imposição do tarifaço contra o Brasil.
Para debochar de Trump, os brasileiros utilizaram as fotos do ex-jogador Vampeta nu e cobriram seu órgão genital com frases para zombar das medidas do governo americano. "Alô, Trump! Tira a mão do meu Pix" e "Brasil Soberado" foram alguns dos destaques do movimento do "Vampetaço".
Vão tentar negar, mas tenho certeza que o recuo do Trump foi por causa do Vampetaço.? Matheus Castro 1??3?? (@MaKTaiL) July 31, 2025
TRUMP ARREGOU
BRASIL SOBERANO pic.twitter.com/rugcjFURTE
'Vampetaço' é eleita a palavra do ano do dicionário de Oxford pic.twitter.com/t0TRd98vc4? Sensacionalista (@sensacionalista) July 13, 2025
#Vampetaço Já ?? Carioquérrima (@ACarioquerrima) July 17, 2025
O Pix é do Brasil pic.twitter.com/HgnD5jnTPi
Vampeta curtiu o "Vampetaço"?
Conhecido no futebol como "historiador da bola", Vampeta leva numa boa o fato de sua imagem ser utilizada em protestos virtuais. "Para mim, é até uma honra", garantiu ele, ao portal A Tarde.
Acho que para algum cantor internacional que veio falar mal do Brasil, da Amazônia. Algum cara criou isso, entrou nas redes sociais desse cantor. E aí deu certo, a gente virou moda. Então, para mim... para mim, é tranquilo, eu não esquento, não. Tá tranquilo.
Vampeta
Além do movimento contra Trump, o "Vampetaço" também já foi visto para defender participantes de realities como BBB (Globo) e A Fazenda (Record), torcedor de futebol e até contra Elon Musk — quando criticou o STF.
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.