Milionária e morando em vila, Aldeíde usa fortuna contra Odete em Vale Tudo

Ivan se dá conta de que caiu na armação de Odete e Raquel pede ajuda a Aldeide. Após acusar Odete na delegacia, a namorada de Ivan recebe uma boa notícia da amiga: Aldeíde se oferece para emprestar o dinheiro da fiança de Ivan.

Com isso, Aldeíde finalmente dá um destino a parte de seus milhões herdados de Laudelino. Até então, a irmã de Poliana tem levado uma vida humilde na vila onde mora Consuêlo, e somente desembolsou dinheiro para ajudar o namorado, André.

Ivan será solto após pagar a fiança, diferente do que ocorreu em 1988. Na primeira versão, o ex-funcionário da TCA ficou preso por dois anos e escreveu um livro na cadeia.

Ivan (Renato Góes) em 'Vale Tudo' Imagem: Reprodução/Globo

Também nesta quarta, Maria de Fátima conta a César que conseguiu apressar o exame de DNA. Ela conseguiu isso subornando uma funcionária do laboratório. Em seguida, ela diz que o resultado confirma a paternidade do amante.