Milionária e morando em vila, Aldeíde usa fortuna contra Odete em Vale Tudo

Aldeíde (Karine Teles) vai tomar uma decisão para ajudar Ivan (Renato Góes) no capítulo desta quarta-feira (20) de "Vale Tudo" (Globo).
O que vai acontecer
Raquel fica sabendo sobre a prisão de Ivan e fica desesperada. Odete, por sua vez, finge surpresa ao ser avisada pela Polícia Federal que Ivan foi preso.
Ivan se dá conta de que caiu na armação de Odete e Raquel pede ajuda a Aldeide. Após acusar Odete na delegacia, a namorada de Ivan recebe uma boa notícia da amiga: Aldeíde se oferece para emprestar o dinheiro da fiança de Ivan.
Com isso, Aldeíde finalmente dá um destino a parte de seus milhões herdados de Laudelino. Até então, a irmã de Poliana tem levado uma vida humilde na vila onde mora Consuêlo, e somente desembolsou dinheiro para ajudar o namorado, André.
Ivan será solto após pagar a fiança, diferente do que ocorreu em 1988. Na primeira versão, o ex-funcionário da TCA ficou preso por dois anos e escreveu um livro na cadeia.
Também nesta quarta, Maria de Fátima conta a César que conseguiu apressar o exame de DNA. Ela conseguiu isso subornando uma funcionária do laboratório. Em seguida, ela diz que o resultado confirma a paternidade do amante.
Marco Aurélio avisa a Leila que talvez eles tenham que sair do país. Mais tarde, Sardinha procura Afonso dizendo que tem provas contra Maria de Fátima.
A novela "Vale Tudo", escrita por Manuela Dias, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.
